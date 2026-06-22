Președintele raionului Taraclia, șeful Comisiei construcții și un specialist în achiziții publice, vizați într-un dosar de trucare a licitațiilor și abuz de serviciu.

CNA desfășoară astăzi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul unor presupuse acțiuni abuzive comise de președintele raionului Taraclia, în complicitate cu președintele Comisiei construcții și un specialist în domeniul achizițiilor publice. Potrivit materialelor acumulate, persoanele vizate sunt bănuite că ar fi trucat proceduri de achiziții publice și ar fi favorizat atribuirea unor contracte către o companie gestionată din umbră de către președintele Comisiei construcții, prin intermediul unor persoane interpuse.

În cadrul documentării au fost fixate mai multe episoade în care suspecții ar fi negociat prețurile pentru anumite obiective și ar fi perfectat devize de cheltuieli cu volume majorate fictiv, în interesul firmelor afiliate șefului Comisiei construcții. Contractele de valoare mică au vizat, în mare parte, lucrări de reparație la instituții de învățământ, iar prejudiciul estimativ cauzat bugetului public doar pentru anul 2025 se ridică la aproximativ 3 milioane de lei.

La această etapă, au loc percheziții în birourile de serviciu, domiciliile și în automobilele persoanelor bănuite. Acestea urmează să fie cercetate în stare de libertate.