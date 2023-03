Preşedintele republican al Camerei americane al Reprezentanţilor, Kevin McCarthy refuză o invitaţie în Ucraina a lui Volodimir Zelenski

Preşedintele republican al Camerei americane al Reprezentanţilor, Kevin McCarthy, refuză o invitaţie de a efectua o vizită în Ucraina a preşedintelui Volodimir Zelenski, relatează News.ro.

Volodimir Zelenski l-a invitat pe Kevin McCarthy în Ucraina, pentru a vedea situaţia la faţa locului, în contextiul în care, în Partidul Republican, există disensiuni privind susţinerea în continuare a Ucrainei în război împotriva Rusiei.

In an exclusive interview with CNN’s Wolf Blitzer, Ukrainian President Volodymyr Zelensky invites House Speaker Kevin McCarthy to visit Ukraine to see the situation on the ground firsthand https://t.co/4bGc3UHLgU pic.twitter.com/0G9WCJHykA

— CNN Politics (@CNNPolitics) March 8, 2023