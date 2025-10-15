„Fabrică de permise” la Călărași: 53 de candidați și mai mulți funcționari, cercetați de CNA pentru mită

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat peste 50 de percheziții într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore.

„Potrivit materialelor cauzei, 53 de candidați pentru obținerea permisului de conducere, administratorul unei școli auto din orașul Călărași, secretara instituției, 3 examinatori, un instructor auto și un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) sunt cercetați pentru corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență. Schema presupunea pretinderea și primirea unor sume de bani cuprinse între 500 și 700 de euro pentru asigurarea promovării examenelor teoretice și practice, necesare obținerii dreptului de a conduce mijloace de transport.

În prezent, candidații urmează să fie audiați și recunoscuți în calitate de bănuiți pentru comiterea infracțiunii de corupere activă. Totodată, se întreprind măsurile legale pentru suspendarea sau anularea dreptului de a conduce mijloace de transport obținut prin mijloace frauduloase.

CNA și procurorii continuă acțiunile de urmărire penală în vederea documentării tuturor persoanelor implicate și stabilirii întregului lanț infracțional.

Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată”, notează CNA.