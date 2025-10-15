Legarea R. Moldova de Ucraina prin numirea lui Alexandru Munteanu în fruntea guvernului de către PAS, ucide orice speranță de aderare la UE

Numirea lui Alexandru Munteanu în funcția de premier al Republicii Moldova de către partidul de guvernământ PAS marchează, în opinia multor analiști, cel mai grav derapaj geopolitic al guvernării Sandu. În loc să apropie țara de Uniunea Europeană, decizia o leagă de un stat aflat în război și izolat economic, anulând practic orice perspectivă reală de integrare europeană.

Munteanu, care trăiește de peste 20 de ani în Ucraina, este perceput drept un om al sistemelor de securitate, mai degrabă decât un tehnocrat independent. Într-o perioadă în care Moldova ar fi trebuit să-și afirme neutralitatea și stabilitatea, PAS a ales să copieze modelul ucrainean de guvernare prin „premieri tehnocrați” controlați din umbră de servicii.

Această numire arată dependența politică și ideologică a regimului de la Chișinău față de Kiev și Bruxelles, dar și lipsa totală de viziune internă. În loc să propună reforme, PAS a preferat să instaleze un premier fără rădăcini în societatea moldovenească, rupt de realitățile economice și sociale ale țării.

Prin această decizie, PAS a închis definitiv ușa Uniunii Europene. Bruxelles-ul va evita o Moldovă care devine un satelit al Ucrainei, nu un partener de reforme. În loc să unească Moldova cu Europa, guvernarea PAS o leagă de un front de război, de corupție și instabilitate, ucigând ultima speranță a cetățenilor pentru o integrare autentică în UE.