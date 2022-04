Președintele Ucrainei: Armata rusă va intra pentru totdeauna în istoria lumii drept „cea mai barbară și inumană”

Uciderea intenționată a civililor, distrugerea cartierelor rezidențiale și folosirea tuturor tipuri de arme sunt semnătura armatei ruse, care se va înscrie pentru totdeauna în istoria lumii drept „cea mai barbară şi inumană”, a transmis marți noaptea liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, citat de News.ro.

„În acest război, armata rusă se va înscrie pentru totdeauna în istoria lumii drept cea mai barbară şi inumană armată. Uciderea intenţionată a civililor, distrugerea cartierelor rezidenţiale, a infrastructurii civile, folosirea tuturor tipurilor de arme, inclusiv a celor interzise de convenţiile internaţionale, sunt semnătura armatei ruse. Şi aceasta este ticăloşia care va marca statul rus ca o sursă a răului absolut timp de generaţii”, a menționat Zelenski în mesajul său zilnic adresat națiunii, publicat pe Facebook.

Totodată, Volodimir Zelenski a afirmat că forțele ucrainene se opun „armatei considerate a doua sau a treia cea mai puternică din lume”, adăugând că ruşii au concentrat împotriva Ucrainei toate capacităţile de luptă.

El a mai subliniat că modul în care armata ucraineană se opune acestei armate arată că forţele ucrainene ar fi trebuit plasate deasupra Rusiei în clasamentul mondial.

„Dacă am fi avut acces la toate armele de care avem nevoie, pe care partenerii noştri le deţin şi care sunt comparabile cu cele utilizate de armata Federaţiei Ruse, am fi pus deja capăt acestui război şi am fi instaurat pacea şi ne-am fi eliberat teritoriul de sub ocupaţie”.

„Este nedrept că Ucraina este forţată în continuare să ceară ceea ce partnerii au deja depozitat de ani de zile. Dacă au armele de care Ucraina are nevoie, dacă au muniţia de care avem nevoie aici şi acum este datoria lor morală înainte de toate să ne ajute să apărăm libertatea”, a mai transmis președintele Ucrainei.

Marți seara, separatiștii proruși au luat cu asalt uzina Azovstal din Mariupol, unde s-au adăpostit deopotrivă soldați ucraineni și sute de civili. Miercuri, un comandant al marinarilor ucraineni a spus că forțele sale s-ar putea să-și trăiască „ultimele zile , dacă nu chiar ultimele ore” și a implorat liderii lumii să-i ajute.

Sursa: Libertatea.ro