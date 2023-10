Președintele Zelenski a ajuns la București: „Ucraina este recunoscătoare pentru sprijinul României”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a ajuns marți, 10 octombrie, la Bucureşti.

”Am ajuns în Bucureşti, România, pentru discuţii cu Klaus Iohannis şi pentru a consolida relaţiile noastre de bună vecinătate”, a scris pe pagina sa de Twitter, liderul de la Kiev.

I arrived in Bucharest, Romania, for talks with @KlausIohannis and to strengthen our good-neighborly relations.

Ukraine is grateful for Romania’s support, which strengthens our state, as well as its constructive solidarity, which enables our nations to be security donors for the…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2023