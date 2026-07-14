A fost acuzat că ascunde averi prin TUX: Ce a decis ANI în cazul șefului adjunct al SPPS

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a decis să nu inițieze un control al averii și intereselor personale în privința lui Gheorghe Josanu, director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS) după o sesizare în care acesta era acuzat că ar fi ascuns bunuri imobile și active virtuale, inclusiv prin intermediul platformei „TUX”.

TUX este o platformă de tranzacționare cu active virtuale care, potrivit procurorilor, ar fi funcționat în perioada 2024–2025 fără licențele și autorizațiile prevăzute de lege.

Anchetatorii susțin că platforma a fost promovată agresiv pe rețelele sociale și în aplicațiile de mesagerie ca o modalitate de a obține venituri rapide și garantate, iar investigațiile au scos la iveală tranzacții de proporții deosebit de mari prin portofele electronice asociate acesteia. Dosarul a fost trimis în instanță în aprilie 2026, în timp ce ancheta continuă în privința altor persoane suspectate de implicare.

Sesizarea înregistrată la ANI pe 17 iunie 2026 reclama faptul că Gheorghe Josanu ar deține mai multe apartamente și alte bunuri imobile în Republica Moldova și peste hotare, precum și active virtuale care nu ar fi fost incluse în declarațiile sale de avere și interese personale.

În urma verificărilor preliminare, ANI a analizat date din mai multe registre oficiale, inclusiv Registrul bunurilor imobile „E-Cadastru”, Registrul de Stat al Populației, datele Serviciului Fiscal de Stat și informațiile din sistemul „E-Integritate”.

Potrivit documentului ANI, acesta deține mai multe terenuri agricole dobândite în 2010-2011, precum și un apartament procurat în 2024. Pentru apartamentul cumpărat în 2024, Josanu a prezentat acte care arată că sursa banilor a fost un credit ipotecar în valoare de două milioane de lei contractat de la OTP Bank.

„În explicațiile oferite inspectorului în ceea ce privește alegațiile invocate referitor la platforma „TUX” și deținerea unor bunuri imobile nedeclarate atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte orașe situate în afara țării, Gheorghe Josanu menționează că acestea nu corespund realității. El nu a deținut și nu deține active virtuale, nu a desfășurat activități de achiziționare, tranzacționare sau administrare a unor active virtuale”, se arată în actul ANI.

Referitor la presupusele proprietăți din Dubai, Josanu a explicat că deplasările sale acolo au avut caracter temporar și au fost legate de participarea la competiții sportive, inclusiv Dubai SWAT Challenge 2025/2026. Potrivit acestuia, simpla prezență într-o anumită țară nu reprezintă o dovadă a deținerii unui imobil acolo.

ANI a analizat și situația unor bunuri indicate în sesizare. În cazul unor apartamente și altor proprietăți, Josanu a prezentat acte care arată că acestea aparțineau părinților săi sau fostei soții și nu făceau parte din patrimoniul său personal.

Inspectorul de integritate a concluzionat că explicațiile oferite sunt susținute de documente și că nu au fost identificate diferențe între averea declarată, veniturile obținute și cheltuielile realizate. „Nu s-a stabilit aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale”, se arată în procesul-verbal emis de ANI.

Autoritatea Națională de Integritate a refuzat să inițieze controlului averii lui Gheorghe Josanu

În consecință, Autoritatea Națională de Integritate a refuzat să inițieze controlului averii și intereselor personale în privința lui Gheorghe Josanu.

În toamna anului 2025, în contextul informațiilor apărute privind o posibilă implicare a unor angajați ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS) în schema piramidală „TUX”, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a evitat să comenteze acuzațiile, recomandând jurnaliștilor să solicite informații despre demiterile din cadrul instituției de la Președinție.

Pe 11 noiembrie, președinta Maia Sandu a semnat decretele privind eliberarea din funcție a directorului SPPS, Vasile Popa, și a unuia dintre adjuncții săi, Vitalie Lupașcu.

În paralel, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat controale ale averii și intereselor personale în cazul a șapte angajați și foști angajați ai SPPS. Printre persoanele vizate se numără fostul director al instituției, Vasile Popa, și fostul director adjunct Vitalie Lupașcu.

Fostul angajat al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Constantin Odobescu, unul dintre principalii învinuiți în dosarul piramidei TUX, s-a sinucis pe 8 mai. ANI a inițiat în decembrie 2025 un control al averii și intereselor personale în privința lui Constantin Odobescu în urma unei sesizări ce vizează posibile nereguli în declararea averii.

ANI a precizat atunci că verificările preliminare și analiza documentelor prezentate au evidențiat suficiente temeiuri pentru inițierea unui control aprofundat asupra modificărilor patrimoniale și a concordanței dintre veniturile declarate și averea dobândită. Instituția a precizat că controlul ar putea viza inclusiv membrii familiei, donatorii și persoanele care au acordat împrumuturi.