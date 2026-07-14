Noi detalii în cazul cadavrelor găsite în lacul de la Dănceni: Rămășițele celor două femei ar fi fost ascunse în saci și legate cu greutăți

Noi detalii ies la iveală în cazul descoperirii macabre din lacul de la Dănceni. Potrivit surselor Pro TV, mai multe părți din corpurile celor două femei găsite în apă ar fi fost ascunse în saci de plasă și legate cu greutăți, pentru a fi menținute pe fundul lacului. Primele cercetări ale medicului legist indică faptul că rămășițele s-ar fi aflat în apă de cel mult două luni.

Deocamdată, anchetatorii nu au reușit să stabilească identitatea celor două femei și nici dacă acestea erau rude sau aveau vreo legătură între ele. Poliția precizează că identificarea este dificilă, deoarece nu au fost descoperite toate părțile corpurilor.

Organele de drept continuă cercetările pentru a stabili cum au ajuns victimele în lac și cine se află în spatele acestei crime.

În paralel, poliția face apel către cetățeni să anunțe autoritățile dacă au informații despre persoane dispărute sau despre două femei cu vârste apropiate care nu au mai fost văzute de o perioadă.

Pe 12 iulie, un pescar a alertat Poliția după ce a observat mai multe părți componente ale unui corp uman în iazul din localitatea Dănceni, raionul Ialoveni. Oamenii legii au demarat o anchetă și fac apel la cetățenii care au rude dispărute să anunțe autoritățile.

Un picior de om, legat cu o cărămidă, ar fi fost scos din apă în timpul căutărilor desfășurate de oamenii legii.

Potrivit oamenilor legii, rămășițele umane aparțin la două persoane. Ulterior s-a confirmat că cadavre aparțin unor persoane de sex feminin.