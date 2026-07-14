Acuzații de favoritism în PAS după cazul Trubca. Primarul de Negureni: „Pentru unii – o măsură, pentru alții – alta. Pe Radu Marian cine îl protejează și, mai ales, de ce?”

Primarul de Negureni susține că în interiorul PAS există nemulțumiri față de modul în care conducerea partidului își tratează membrii și acuză aplicarea unor „duble standarde”. Declarațiile vin după plecarea deputatului Alex Trubca din Parlament, edilul comparând situația acestuia cu cea a lui Radu Marian.

„După plecarea deputatului Alex Trubca din Parlament, tot mai mulți îmi spun că în interiorul PAS există nemulțumiri serioase față de modul în care conducerea partidului aplică dublele standarde… Totul ar fi pornit de la faptul că după scandalul legat de investițiile lui Trubca, acestuia i s-a „recomandat” să plece… În schimb, după toate „boroboațele” lui Radu Marian (și încă nici nu s-a vorbit despre multe dintre ele), deși imaginea PAS a avut serios de suferit, singura „sancțiune” aplicată a fost că nu mai este președinte al unei comisii parlamentare.) Că PAS aplică duble standarde în raport cu propriii membri nu mai este un secret. Eu am simțit asta pe propria piele și am vorbit public despre acest lucru încă acum trei ani. Dacă nu vor renunța la această practică, riscă să se autodistrugă mult mai repede decât anticipează unii… Și totuși…cine îl protejează atât de mult pe Radu Marian? Și, mai ales, de ce?! Ce îl face atât de „intangibil”, încât pentru unii se aplică o măsură, iar pentru alții cu totul alta?

Liderul PAS, Igor Grosu, susține că Alexandr Trubca a decis să-și depună mandatul de deputat după mai multe discuții la partid, dar și în fața fracțiunii, care deține majoritatea în Parlament. „Am ținut ca subiectul acesta să fie discutat și în fața fracțiunii”, a punctat speakerul.