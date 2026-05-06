Putin schimbă șeful forțelor aerospațiale după valul de atacuri ucrainene

General-colonelul Aleksander Ciaiko a fost numit comandant al Forțelor Aerospațiale Ruse, înlocuindu-l pe generalul Viktor Afzalov, care a condus această forță începând cu 2023.

În 2026, Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva lui Ciaiko și a altor opt comandanți pentru implicarea lor în uciderea civililor din Bucia în martie 2022. Ciaiko comanda atunci Districtul Militar de Est.

Potrivit unei anchete realizate de Associated Press și PBS, el a aprobat personal ordinele de ucidere în masă din Ucraina.

Vladimir Putin a operat o schimbare la vârful forțelor aerospațiale ruse, într-un moment sensibil, marcat de intensificarea atacurilor ucrainene cu drone asupra infrastructurii strategice din interiorul Rusiei.

Schimbarea vine pe fondul unei presiuni în creștere asupra sistemului de apărare antiaeriană rus, în condițiile în care, în ultimele luni, Ucraina a intensificat loviturile cu drone cu rază lungă de acțiune. Țintele au inclus depozite de petrol, rafinării și facilități energetice situate la mare distanță de linia frontului — un semnal clar că vulnerabilitățile persistă.

Informația a apărut inițial pe un canal Telegram apropiat de cercurile militare ruse, cunoscut pentru monitorizarea activităților aviației, și a fost ulterior confirmată de RBC.

Noul comandant, Aleksandr Ciaiko, nu este un nume marginal în arhitectura militară rusă. El a condus trupele ruse în Siria între 2019 și 2021 și a fost decorat, potrivit relatărilor, cu titlul de Erou al Rusiei, printr-un decret clasificat semnat de Vladimir Putin.

În martie 2026, numele său a fost inclus pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, fiind acuzat că a avut un rol de comandă în timpul ocupației orașului Bucea — un loc devenit simbol al atrocităților comise împotriva civililor în primele faze ale războiului din Ucraina.

Forțele aerospațiale ruse reprezintă un pilon esențial al apărării naționale, gestionând atât sistemele de apărare antiaeriană, cât și aviația strategică și componentele spațiale. În contextul actual, eficiența acestora este pusă tot mai des sub semnul întrebării.

În lipsa unei reacții oficiale, această schimbare pare mai degrabă un semnal intern — o ajustare într-un moment în care presiunea operațională și simbolică asupra armatei ruse este în creștere.

Putin l-a numit pe unul dintre comandanții ruși implicați în masacrul de la Bucea șef al Forțelor Aerospatiale Ruse

Generalul-colonel Alexander Chaiko a fost numit comandant al Forțelor Aerospatiale Ruse, înlocuindu-l pe generalul Viktor Afzalov, care a condus această forță începând din 2023.

În 2026, Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva lui Ciaiko și a altor opt comandanți pentru implicarea lor în uciderea civililor din Bucia în martie 2022. Ciaiko comanda atunci Districtul Militar de Est.

Potrivit unei anchete realizate de Associated Press și PBS, el a aprobat personal ordinele de ucidere în masă din Ucraina.