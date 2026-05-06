Înghețurile de primăvară ar putea reduce recolta cu aproximativ 10%

Înghețurile târzii din această primăvară ar putea reduce cu o zecime recolta din Moldova, cele mai afectate culturi fiind pomii și arbuștii fructiferi. Declarația a fost făcută pentru IPN de Grigore Baltag, șef al Direcției produse de origine vegetală din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, care a dat asigurări că situația rămâne sub monitorizare.

Regiunile din nordul țării, în special raioanele Dondușeni, Briceni, Ocnița, Soroca, Drochia și Edineț sunt cele mai afectate, dar temperaturi scăzute s-au înregistrat și în alte zone.

„În diminețile de 2 și 3 mai, înghețurile au afectat și unele regiuni din partea de centru și localități din sudul țării. Un exemplu este raionul Hâncești”, a precizat oficialul.

Livezile și culturile aflate în faze sensibile de dezvoltare au avut cel mai mult de suferit. Riscuri există și pentru culturile de câmp. Mazărea și sfecla de zahăr, deja răsărite și aflate la primele frunze, sunt vulnerabile la temperaturi negative.

„Considerăm că cele mai afectate culturi au fost cele pomicole, în special speciile sâmburoase, dar și culturile de arbuști fructiferi și căpșuni, fiindcă se află într-o fenofază de floare deschisă”, a explicat Grigore Baltag.

Autoritățile nu dispun încă de date centralizate, care ar putea fi disponibile în 7-10 zile. Până atunci, amploarea pierderilor rămâne incertă și diferă de la o gospodărie la alta.

„Nu avem încă o informație sistematizată, însă estimăm că înghețurile din această primăvară pot afecta în jur de 10% din recoltă”, a spus șeful Direcției produse de origine vegetală.

El a adăugat că comparativ cu anul trecut, situația este mai puțin gravă, în 2025, înghețurile fiind mai severe, iar pagubele mai mari. În ceea ce privește compensațiile, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că procedura începe la nivel local, iar fermierii trebuie să anunțe primăria în cel mult 48 de ore de la producerea înghețurilor, pentru ca autoritățile să poată evalua pagubele.