Prima reuniune din 2026 a miniștrilor de externe din R. Moldova, România și Ucraina în formatul „Triunghiul Odesa”

Prima reuniune din 2026 a miniștrilor de externe din R. Moldova, România și Ucraina în formatul „Triunghiul Odesa”: Consolidarea cooperării trilaterale, pe agenda discuțiilor.

Consolidarea cooperării trilaterale în contextul provocărilor de securitate generate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, cu accent pe coordonarea politică, securitatea energetică și conectivitatea regională, a fost în centrul discuțiilor primei reuniuni din acest an a miniștrilor de externe din Republica Moldova, România, Ucraina în formatul „Triunghiul Odesa”.

Discuțiile dintre viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe al Republicii Moldova, ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu, și ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, s-au desfășurat în contextul Conferinței de Securitate de la München.

„Discuțiile au vizat consolidarea cooperării trilaterale în contextul provocărilor de securitate generate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, cu accent pe coordonarea politică, securitatea energetică și conectivitatea regională. Miniștrii au subliniat necesitatea unor acțiuni comune pentru contracararea amenințărilor hibride și dezinformării”, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.

Oficialii au salutat progresele înregistrate în domeniul energetic, inclusiv dezvoltarea interconectărilor electrice și apropierea de piața europeană de energie, precum și avansarea proiectelor de infrastructură menite să integreze mai bine regiunea în rețelele europene de transport.

Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a reiterat solidaritatea Republicii Moldova cu Ucraina și importanța parcursului european comun.

„Securitatea Ucrainei este și securitatea Republicii Moldova. Doar prin unitate, cooperare și integrare europeană putem asigura pacea și stabilitatea durabilă în regiune”, a afirmat Mihai Popșoi.

Șeful diplomației moldovenești a mulțumit României pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova, inclusiv în gestionarea crizelor energetice și de securitate, și a reconfirmat angajamentul ferm pentru aprofundarea cooperării trilaterale și avansarea integrării europene.

Miniștrii au subliniat importanța valorificării Formatului „Triunghiul Odesa” ca mecanism eficient de coordonare și de implementare a proiectelor comune menite să consolideze stabilitatea și dezvoltarea regiunii.

Formatul de cooperare trilaterală Republica Moldova–România–Ucraina a fost lansat la nivel ministerial în 2022, la Odesa. Ulterior, reuniunile miniștrilor afacerilor externe au avut loc la București (2023), Chișinău (2024) și Cernăuți (2025), unde a fost desfășurată cea de-a patra reuniune a trilateralei și a fost consolidat mecanismul de coordonare între ministerele de externe ale celor trei state.

Formatul, cunoscut în prezent sub denumirea „Triunghiul Odesa”, constituie o platformă de dialog și cooperare în domenii de interes strategic, inclusiv securitate, energie, infrastructură, combaterea dezinformării și sprijin pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și Ucrainei.