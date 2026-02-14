Rusia ar putea să nu fie niciodată pregătită pentru pace, declară ambasadorul SUA la NATO

Rusia ar putea să nu fie niciodată pregătită să încheie un acord care să pună capăt războiului din Ucraina, lansat în urmă cu patru ani de Moscova, a declarat vineri ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, într-o dezbatere din cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, informează agenția AFP, citată de Agerpres.

”Cred că ucrainenii sunt gata să încheie acum un acord rezonabil, ceea ce ar părea echitabil ţinând cont de consecinţe. Dar pur şi simplu nu sunt convins că ruşii sunt pregătiţi acum să încheie un acord sau că ei vor fi vreodată”, a spus diplomatul american.

Acest mesaj este opus celui transmis anterior în cursul zilei de vineri de preşedintele american Donald Trump. Acesta îi ceruse omologului său ucrainean Volodimir Zelenski să ”se mişte” pentru a ajunge la cu acord cu Rusia, înaintea unei noi runde de negocieri prevăzute pentru săptămâna viitoare.