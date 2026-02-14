„Omul care a scris cel mai frumos despre mamă”. Omagiu lui Grigore Vieru: Conducerea Primăriei Chișinău a depus flori la bustul poetului

Conducerea Primăriei Chișinău a adus un omagiu marelui poet Grigore Vieru, depunând flori la bustul său din capitală. Evenimentul marchează respectul și recunoștința față de cel care a scris unele dintre cele mai frumoase versuri despre mamă și despre patrie. „Este important să păstrăm această memorie vie și să transmitem mai departe respectul și dragostea pentru opera sa”, a scris Ion Ceban.

„Poetul Grigore Vieru este omul care a scris cel mai frumos despre mamă, despre patrie și despre lucrurile esențiale din viața noastră.

Cu el începem să descoperim literatura, din versurile lui învățăm primele emoții, primele sensuri profunde ale cuvântului”, a scris Ion Ceban.

Totodată, acesta a anunțat că, în acest an, municipalitatea va începe să planifice câteva proiecte dedicate lui Grigore Vieru, împreună cu fiul poetului, printre care și amenajarea unui scuar care să-i poarte numele.

„Este important să păstrăm această memorie vie, să transmitem mai departe respectul și dragostea pentru opera sa.

Astăzi, și în fiecare zi, trebuie să ne amintim de Grigore Vieru. Așa cum a fost ca om și așa cum rămâne prin opera pe care ne-a lăsat-o tuturor”, a punctat edilul.