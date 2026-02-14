Ucraina se opune decuplării de Moldova în procesul de aderare la UE

Ucraina desfășoară consultări cu privire la modul de stabilire a datei aderării sale la UE, iar acordul ar trebui să ia în considerare și alte state candidate.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a declarat acest lucru la München.

Ministrul a subliniat că solicitările publice ale Ucrainei de a consemna în documente data aderării sale la UE sunt realiste.

„Toate aceste conversații sunt realiste. Ucraina prezintă deschis cerințele pe care contăm”, a spus el.

Potrivit lui Andrii Sibiha, negocierile privind mecanismul de stabilire a unei astfel de date se bazează în prezent pe faptul că nu este vorba doar despre aderarea Ucrainei, ci despre o nouă structură de securitate: „Pentru noi, apartenența noastră la UE este un element al garanțiilor de securitate, așa că purtăm acum consultări active cu partenerii noștri europeni”.

Sibiha a adăugat că optimismul său se bazează, în special, pe faptul că Ucraina și UE au reușit să depășească problema vetoului ungar prin începerea procesului de „aderare anticipată”.

„Acesta este un bun exemplu despre cum să găsim formulele potrivite pentru apropierea de aderarea Ucrainei la UE”, a spus el.

„Dar nu trebuie să uităm că există și Balcanii de Vest, există și Moldova. Prin urmare, aceasta este o problemă complexă și lucrăm cu partenerii noștri europeni”, a remarcat el.

În special, ministrul a explicat că, indiferent de schemă, inclusiv în cazul aderării rapide a Ucrainei, Kievul nu a trecut singur prin acest proces.

„Este foarte important să înțelegem că Ucraina este categoric împotriva decuplării (divizării grupului Ucraina-Moldova în procesul de aderare), deoarece avem o cale comună către obținerea statutului de membru al UE cu Moldova”, a explicat Sibiha.