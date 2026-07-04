Primăria Capitalei alocă 500.000 de lei pentru modernizarea gimnaziului din Vatra

Sălile de clasă și spațiile de alimentație destinate elevilor de la Gimnaziul „Gheorghe Malarciuc” din orașul Vatra vor fi modernizate. Primăria orașului Chișinău va aloca în acest sens 500.000 de lei.

Potrivit municipalității, investiția face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a gimnaziului unde învață peste 200 de elevi.

Primăria precizează că în ultimii doi ani în reabilitarea instituției de învățământ au fost investite peste 1,4 milioane de lei pentru reabilitare termică și structurală, inclusiv înlocuirea sistemului de încălzire, modernizarea iluminatului, reparația sălilor de clasă, a coridoarelor, sălii de sport și a depozitului alimentar.

Totodată, Primăria municipiului Chișinău menționează că instituția a fost dotată cu calculatoare în cadrul unui parteneriat cu YMCA Moldova, fapt care a permis amenajarea unei clase dedicate dezvoltării competențelor digitale ale elevilor.