Primărița din Durlești Eleonora Șaran și viceprimarul Mihai Enachi, reținuți în dosarul delapidării terenurilor publice, plasați în arest pentru 30 de zile

Primărița, Eleonora Șaran, și viceprimarul orașului Durlești, Mihai Enachi au fost plasați în arest pentru 30 de zile. Aceaștia se află în prezent la Penitenciarul Nr. 13 din Chișinău.

Primărița și viceprimarul Mihai Enachi, alături de alte șase persoane, au fost reținuți anterior și sunt vizați într-un dosar de escrocherie cu terenuri publice.

Primăriția acuză presiuni politice, iar viceprimarul se declară nevinovat și susține că „nu are nicio atribuție” la învinuirile aduse.