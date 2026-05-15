Primarul Capitalei: Familia ne oferă putere și ne învață cele mai importante valori

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei, adresat familiilor din capitală și din întreaga țară.

În mesajul său, edilul a subliniat importanța familiei în formarea valorilor precum respectul, grija și solidaritatea între generații.

„Familia este cea care ne oferă putere și ne învață cele mai importante valori: respectul, grija și dragostea față de cei apropiați”, a menționat Ion Ceban.

Primarul a urat sănătate părinților, copiilor și bunicilor și a îndemnat oamenii să prețuiască timpul petrecut alături de cei dragi.

Totodată, edilul a accentuat necesitatea menținerii unor condiții de trai sigure și demne pentru familii, astfel încât copiii să crească într-un mediu bazat pe grijă și susținere.

Ziua Internațională a Familiei este marcată anual pe 15 mai și are scopul de a evidenția rolul familiei în societate și importanța politicilor de sprijin pentru familii.