Cetățenii R. Moldova, printre cei mai des refuzați la intrarea în UE

Cetățenii Republicii Moldova se numără printre naționalitățile cu cele mai multe refuzuri de intrare în Uniunea Europeană, potrivit unui raport publicat de Eurostat privind aplicarea legislației migraționale în statele UE și EFTA.

Datele arată că, în 2025, 11.660 de cetățeni moldoveni au fost refuzați la frontierele externe ale Uniunii Europene, Republica Moldova ocupând locul trei în clasamentul naționalităților cu cele mai multe cazuri de refuz la intrarea în UE.

Pe primele poziții se află cetățenii Ucrainei, cu 26.975 de refuzuri, și cei ai Albaniei, cu 12.430 de cazuri. După Republica Moldova urmează Columbia, Turcia și Serbia.

Potrivit Eurostat, majoritatea refuzurilor aplicate cetățenilor moldoveni au fost înregistrate la frontierele terestre ale Uniunii Europene.

La nivel general, în 2025, statele UE au refuzat intrarea a 132.600 de cetățeni din afara blocului comunitar, în creștere cu 7,1% față de anul precedent.

Cele mai multe refuzuri au fost raportate de Polonia, cu 28.960 de cazuri, urmată de Franța, Croația și Spania.

Raportul arată că principalul motiv al refuzurilor de intrare în UE a fost lipsa justificării scopului și condițiilor șederii, care a reprezentat 30,3% din totalul cazurilor. Alte motive frecvente au fost depășirea perioadei legale de ședere de trei luni în decurs de șase luni și lipsa unei vize sau a unui permis de ședere valabil.

Totodată, Eurostat menționează că, în 2025, 719.395 de cetățeni ai statelor non-UE au fost depistați ca aflându-se ilegal pe teritoriul Uniunii Europene, iar aproape 492.000 au primit ordine de părăsire a teritoriului UE.

În același an, 155.110 persoane au fost returnate după emiterea unui ordin de plecare, dintre care 135.460 au fost trimise în afara Uniunii Europene. Majoritatea returnărilor au fost voluntare.