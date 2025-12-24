Judecătoarea Marina Rusu denunță presiuni, după ce a cerut echitate în muncă: „SIS a primit ordin să caute informații să mă discrediteze ca mamă”

Judecătoarea Marina Rusu a declarat că, după ce a cerut echitate în muncă, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) ar fi primit ordin să caute informații pentru a o discredita ca mamă. „Se caută orice informație”, a menționat Rusu.

„Am primit informația că după protestul de pe 22 decembrie, SIS a primit ordin ca să fiu descriditată în rolul de mamă. Să caute orice informație care poate să mă descrediteze.

Vă rog frumos, dacă veți primi această informație și dacă va fi difuzată, să o apreciați anume ca un atu”, a declarat judecătoarea Marina

Judecătoarea Marina Rusu a decis să facă publică o problemă care o deranjează de mult timp, ca judecător și mamă în același timp, dar despre care toată lumea tace. „Sunt mamă a șapte copii. Doi sunt încă alăptați la sân, iar cea mai mică fetiță nu are încă 2 ani. Am decis să revin la serviciu cu program redus — 4 ore pe zi — așa cum prevede legea, cu pauza necesară pentru alăptare – 30 de minute. În realitate însă, lucrurile stau altfel. Mi se repartizează același volum de muncă precum colegilor cu program complet de opt ore și salariu integral”, a scris magistrata.

Asociația Judecătorilor din Moldova reacționează, după dezvăluirile judecătoarei Marina Rusu și avertizează că dreptul la muncă în regim redus, garantat de lege, nu poate fi ignorat sau condiționat de dificultăți administrative în sistemul judecătoresc.

Și Consiliul Superior al Magistraturii a venit cu o reacție, după dezvăluirile judecătoarei Marina Rusu, care s-a plâns pe faptul că, fiind mamă în concediul de maternitate, a decis să revină la serviciu cu program redus, însă muncește peste 8 ore pe zi, fiind remunerată doar pentru 4. „CSM respectă dreptul fiecărui judecător la condiții de muncă adaptate situațiilor familiale și de sănătate, inclusiv regimul de muncă parțial conform legii”, se menționează în comunicatul remis de Consiliu. Cât despre cazul magistratei Rusu, aceasta „are în gestiune circa 17% din sarcina de lucru a unui judecător din instanța din care vine, ceea ce constituie mai puțin de 44%”.

La 22 decembrie, magistrata Marina Rusu și ex-judecătoarea Victoria Sanduța au organizat un protest la sediul CSM, cu copiii în brațe. Membrii Consiliului, în frunte cu președintele Sergiu Caraman, au avut mai multe schimburi de replici cu acestea, timp ce circa două ore. Discuțiile au fost în mare parte pe tonuri ridicate.

Marina Rusu s-a arătat indignată de faptul că CSM, în loc să caute o soluție pentru problema în care s-a pomenit, primind un volum mare de dosare, deși are program redus de muncă și este achitată doar pentru 4 ore, membrii Consiliului au inversat situația. „Ca și cum eu sunt problemă pentru tot sistemul, pentru restul judecătorilor. M-au sunat colegi să mă întrebe dacă chiar nu sunt plătită pentru 8 ore”, a spus Marina Rusu, în timp ce protesta cu copilul în brațe, la sediul CSM.

Ex-magistrata Victoria Sanduța, care s-a alăturat protestului, i-a întrebat pe membrii CSM ce salariu au: „Declarați public. Vă e rușine, într-o țară cu sărăcie extremă, să spuneți ce salariu aveți? 68 de mii de lei pe lună, din declarația de avere și interese. Atât are un membru CSM”.

Juristul Nicolae Eșanu critică Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), după reacția la protestul magistratei Marina Rusu, susținând că autorii nu au conștientizat gravitatea situației și nu și-au asumat responsabilitatea pentru problemele semnalate.