Cum vede România relațiile cu R. Moldova și ceilalți parteneri strategici și ce își propune în puncte cheie de pe glob: Detalii din raportul CSAT

Statele Unite ale Americii, Franța, Turcia sau Republica Moldova sunt câteva dintre statele care au parte de capitole separate prin care Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) descrie, în raportul de activitate din 2024, cum se raportează România la relațiile bilaterale cu aceste țări. Din același document reiese și obiectivul diplomatic din regiunea Asia-Pacific, dar și ce își dorește statul român să se întâmple în Balcanii de Vest.

Raportul de activitate al CSAT pe anul 2024 a fost prezentat săptămâna trecută în comisiile de Apărare din Parlament și urmează să fie aprobat și în plen. Raportul de activitate al CSAT pe anul 2025 va fi dat publicității anul viitor. Parteneriatul strategic cu Republica Moldova.

„Eforturile României s-au concentrat în anul 2024 pe acordarea de sprijin, în plan bilateral, pe mobilizarea în continuare a sprijinului internațional pentru Republica Moldova și pe susținerea integrării sale europene”, potrivit raportului de activitate al CSAT pe anul 2024.

CSAT arată că România „s-a remarcat în 2024 drept cel mai vocal susținător al Republicii Moldova la nivel european și cel mai apropiat partener al său, pe ansamblul palierelor de interacțiune”.

Raportul mai subliniază că relația bilaterală dintre cele două țări, în baza Parteneriatului Strategic, a cunoscut un „profil ascendent” în 2024.

„Principalele domenii abordate în plan bilateral au fost: dialogul politico-militar, consiliere în elaborarea documentelor programatice, standardizarea instruirii, instruire militară practică, forțele pentru operații speciale și educație și pregătire de specialitate”, potrivit sursei citate.

Parteneriatul strategic cu SUA

În raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru anul 2024, se vorbește despre „buna colaborare bilaterală în domeniul securității, energiei și conectivității” cu Statele Unite ale Americii.

În 2024, CSAT arăta că „a acordat o atenție deosebită consolidării prezenței forțelor SUA în România” și remarca „trendul ascendent al cooperării în domeniul apărării și al discuțiilor la nivel politico-militar, cu accent pe situația de securitate din regiunea Mării Negre” cu oficialii din Washington DC.

În domeniul economic, CSAT subliniază că „o dinamică notabilă s-a înregistrat în sectorul energetic”.

„Interesul crescut al firmelor din SUA pentru sectorul nuclear civil din România fiind reflectat de semnarea în 2024 a mai multor angajamente pentru dezvoltarea/modernizarea unităților de producție a energiei electrice ale Societății Naționale Nuclear Electrica”, potrivit raportului de activitate al CSAT, pe anul 2024.

Parteneriatul strategic cu Franța

În 2024, parteneriatul strategic cu Franța, potrivit raportului CSAT, „a rămas centrat pe implementarea măsurilor care privesc postura de descurajare și apărare pe Flancul estic al NATO”.

„Interesul pentru regiunea Mării Negre, riscurile hibride și numeroasele poziționări comune în cadrul Uniunii Europene au contribuit la aprofundarea dialogului bilateral, pe multiple paliere”, potrivit raportului de activitate CSAT.

CSAT mai arată că „nivelul colaborării dintre România și Franța, pe palierul apărării, a fost unul excelent în cursul anului 2024, cu consecințe directe asupra creșterii securității României și a zonei Mării Negre, contribuția Franței fiind una substanțială”.

Parteneriatul strategic cu Turcia

Raportul CSAT vorbește și despre parteneriatul strategic cu Turcia.

„România a continuat dialogul consistent și cooperarea solidă cu Republica Turcia, într-o gamă largă de domenii de interes bilateral, dar și în planul cooperării regionale la Marea Neagră”, potrivit sursei citate.

CSAT subliniază că parteneriatul strategic cu Turcia „rămâne esențial pentru consolidarea securității în Marea Neagră”.

„Trendul ascendent al cooperării cu Republica Turcia s-a materializat în special prin dinamismul dialogului politico-militar, prin frecvența exercițiilor bilaterale și în format aliat, dar și prin interesul arătat de partea română pentru achiziția de tehnică militară produsă de companii turce de profil”, este un fragment din raportul de activitate al CSAT pe anul 2024.

Parteneriate strategice cu Polonia, Marea Britanie și Bulgaria

În raportul din 2024, Consiliul Suprem de Apărare a Țării arată că relațiile dintre România și Polonia „au continuat să se dezvolte sub auspiciile Parteneriatului Strategic”.

În același timp, este menționat „interesul comun al trecerii la un nivel superior al relației strategice de securitate și apărare” dintre cele două țări.

În ceea ce privește relația cu Mare Britanie, CSAT arată că pe parcursul 2024 a existat o evoluție „exponențială a relației bilaterale în domeniul apărării cu Londra”.

România s-a concentrat, în ceea ce privește dialogul și cooperarea cu Marea Britanie, pe „modernizarea și creșterea capacității operaționale a Armatei Române, consolidarea posturii NATO pe termen lung, inclusiv la Marea neagră, și consolidarea cooperării și sprijinului în diferite formate, pentru partenerii din Vecinătatea Estică și din Balcanii de Vest”.

Despre Bulgaria, raportul CSAT notează că „s-au înregistrat progrese și în ceea ce privește dialogul din perspectiva agreării unor proiecte de interconectare în domeniul transporturilor și energiei, de importanță economică și de securitate”.