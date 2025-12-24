Crima teribilă de la Anenii Noi: Cuplul reținut ar fi ucis cel puțin trei oameni și i-ar fi dat de mâncare la porci

Detalii terifiante despre crima de la Anenii Noi, unde cuplu a fost reținut de oamenii legii. Acesta ar fi ucis cel puțin trei persoane, iar ulterior ar fi dat cadavrele la hrana porcilor din gospodărie.

Potrivit sursei menționate anterior, suspectul deținea o fermă și ar fi luat la muncă persoane social-vulnerabile. Din motive care urmează a fi stabilite de anchetă, cel puțin trei dintre acestea ar fi fost ucise, dezmembrate și oferite ca hrană animalelor.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au depistat hainele uneia dintre victime într-o fântână din curtea locuinței.

Precizăm însă că, la această etapă, oamenii legii nu confirmă oficial aceste detalii privind modul comiterii crimei, menționând doar că este vorba despre un dosar complex, aflat în faza activă de urmărire penală.

La moment, într-o localitate din Anenii Noi, poliția efectuează acțiuni de urmărire penală într-un dosar pornit pe un caz de dispariție a unui bǎrbat. Potrivit Poliției, în urma măsurilor speciale demarate, ofițerii de investigație au stabilit ca versiune de bazǎ – omorul.