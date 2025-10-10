Probele de apă din Răut arată că râul este poluat cu mase fecale, motorină și amoniac

Râul Răut, în apropiere de Orheiul Vechi, este grav poluat cu mase fecale animale. În urma analizelor efectuate de specialiști, în apă au fost depistate cantități extrem de mari de Escherichia coli și bacterii coliforme, de până la 4 800 de ori peste limita admisă. De asemenea, în apă au fost depistate urme de motorină, amoniac și alte substanțe chimice, semn că râul este poluat atât din gospodării, cât și din activitățile agricole.

Specialiștii avertizează că apa nu este bună nici pentru băut, nici pentru spălat sau alte necesități casnice.

„Contactul cu aceasta poate provoca tulburări digestive, iritații cutanate și reacții alergice. Peștii capturați din acest sector al Răutului pot fi periculoși pentru consum, deoarece țesuturile lor pot acumula produse petroliere, amoniu și microorganisme patogene. Consumul acestora poate duce la intoxicații și infecții”, transmite Rezervația „Orheiul Vechi”, potrivit sursei citate.

Luni, 6 octombrie, Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) confirma că spuma apărută pe suprafața râului Răut este cauzată de deversarea apelor uzate provenite de la stația de epurare a orașului Orhei.

Potrivit șefului IPM, Ion Bulmaga, fenomenul ar fi fost agravat și de ploile din ultima perioadă, care au contribuit la scurgerea unor cantități suplimentare de apă neepurată în albia râului.