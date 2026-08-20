Procesele abuzive împotriva jurnaliștilor ar putea fi descurajate prin noi mecanisme

Acțiunile judiciare abuzive împotriva jurnaliștilor, apărătorilor drepturilor omului și altor persoane implicate în dezbateri de interes public ar putea fi descurajate prin noi mecanisme procedurale. Proiectul de lege privind combaterea procedurilor judiciare abuzive împotriva mobilizării publice a fost discutat în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia parlamentară juridică, pentru numiri și imunități.

Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Mihai Gheorghieș, a declarat că inițiativa transpune prevederile unei directive europene, dar este motivată și de creșterea îngrijorătoare a utilizării proceselor de judecată ca instrument de presiune împotriva persoanelor implicate în dezbateri de interes public. În mod special, astfel de acțiuni îi vizează pe jurnaliștii de investigație, apărătorii drepturilor și alte persoane care se încadrează în domeniul de aplicare al legii.

Potrivit secretarului de stat, proiectul instituie trei garanții procesuale: posibilitatea obligării reclamantului la depunerea unei cauțiuni la înaintarea cererii, examinarea rapidă a cauzei și instituirea unor remedii efective pentru persoana vizată de acțiunea abuzivă, inclusiv recuperarea prejudiciului cauzat.

Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Ilie Chirtoacă, recomandă instituirea unei posibilități de respingere a unui litigiu calificat drept abuziv în orice etapă a procesului, dacă apar probe sau informații noi care arată că procesul este abuziv. În versiunea actuală a proiectului, această solicitare poate fi făcută doar până la începerea dezbaterilor judiciare.

Ilie Chirtoacă propune, de asemenea, ca organizațiile societății civile să poată interveni în astfel de cauze prin prezentarea unor opinii de tip amicus curiae (n.r.: o persoană sau o organizație care nu este parte în proces, dar care poate oferi instanței informații, argumente sau expertiză pentru a o ajuta să ia o decizie). În opinia lui Ilie Chirtoacă, această posibilitate ar trebui reglementată în proiect, astfel încât organizațiile să poată contribui la examinarea cauzelor cu argumente și expertiză relevante.