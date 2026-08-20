Gunoiștea din Orhei arde din nou. Primarul anunță controale și măsuri antiincendiu

Un incendiu a izbucnit în noaptea de 19 spre 20 august la gunoiștea din municipiul Orhei. Pompierii au intervenit pe parcursul nopții, iar în dimineața zilei de joi operațiunea de lichidare a focarelor continua.

Primarul municipiului spune că, după stingerea incendiului, autoritățile vor analiza cauzele și măsurile necesare pentru prevenirea unor situații similare.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 23:22. La fața locului au fost trimise trei echipaje de pompieri și salvatori, cu un efectiv de 12 angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Pe parcursul nopții, pompierii au desfășurat acțiuni de recunoaștere, localizare și lichidare a focarelor de ardere.

Totodată, aceștia au intervenit pentru a împiedica extinderea incendiului către sectoarele neafectate ale gunoiștii. Intervenția este îngreunată de focarele ascunse în masa de deșeuri. Pentru identificarea acestora, salvatorii și operatorii tehnicii grele desfac și împrăștie deșeurile, astfel încât pompierii să poată ajunge în zonele în care arderea continuă.

În sprijinul echipelor IGSU au fost mobilizate și mai multe unități de tehnică din gestiunea Primăriei municipiului Orhei: două tractoare, un autocamion KAMAZ și două excavatoare. Pentru lucrările de compactare, nivelare și acoperire a masei de deșeuri au fost solicitate și două buldozere.

În dimineața zilei de 20 august a fost efectuată rotația efectivului de pompieri, iar intervenția a continuat. Angajații IGSU lucrează împreună cu operatorii tehnicii grele pentru asigurarea accesului către focarele de ardere, manipularea deșeurilor și compactarea și acoperirea zonelor afectate.

Primarul municipiului Orhei, Ramiz Amsarov, a reacționat după ce fumul provocat de incendiu s-a răspândit în oraș.

„Știu că mulți dintre voi v-ați trezit astăzi din cauza mirosului de fum. Imediat ce incendiul va fi stins, vom analiza de ce s-a întâmplat și ce trebuie schimbat pentru ca astfel de situații să nu se mai repete”, a declarat Ramiz Amsarov.

Primarul a precizat că, în acest moment, autoritățile se concentrează pe lichidarea incendiului.

„Astăzi, Orheiul s-a trezit în fum. Arde poligonul de gunoi și, bineînțeles, ne îngrijorează pe toți. Ca primar, nu vreau să caut vinovați, vreau să găsim soluții pentru rezolvarea problemei. Acum trebuie să stingem incendiul, iar apoi să căutăm soluții pentru ca asemenea situații să nu se mai repete”, a spus edilul.

Amsarov a anunțat că va solicita și sprijinul autorităților centrale pentru identificarea unei soluții pe termen lung. Una dintre variantele care urmează să fie analizate este finanțarea unui poligon de deșeuri mai sigur și mai modern.

„Voi solicita sprijinul autorităților centrale și vom analiza împreună posibilitatea de finanțare a unui poligon mai sigur și mai modern. Orheiul merită aer curat și un oraș sigur, iar pentru asta avem nevoie de implicarea tuturor”, a adăugat primarul.

Deocamdată, cauza exactă a izbucnirii incendiului nu a fost anunțată. Operațiunea de lichidare continuă.