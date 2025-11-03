Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu. Riscă să rămână și fără 3 milioane de lei

Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat, Constantin Țuțu. În același timp, acuzatorii solicită ca ex-parlamentarului să-i fie confiscați peste trei milioane de lei și 20.000 de euro. Cererea a fost înaintată de procurori, la ședința de astăzi, 3 noiembrie, de la Judecătoria Buiucani.

Procurorii solicită menținerea sechestrului pe terenul casei sale de locuit și a imobilului, dar și asupra unui cont bancar. În total ar fi vorba de peste trei milioane de lei și 20.000 de euro.

Fostul deputat nu s-a prezentat la ședință.

Președintele FEA, Dorin Damir, a declarat că relația sa cu fostul deputat democrat și sportiv Constantin Țuțu s-a răcit de mulți ani, deși în trecut au colaborat strâns. Acesta a mărturisit că s-a opus implicării lui Țuțu în politică, considerând că nu era pregătit pentru un astfel de rol.

Fostul deputat Constantin Țuțu va sta încă 30 de zile după gratii. Recursul procurorilor a fost admis de Curtea de Apel.