Procurorii ruși au găsit „Constituția” grupării Wagner acasă la Prigojin. Cine e în acte comandantul mercenarilor

Un document pus în ramă în locuința lui Evgheni Prigojin, pe care procurorii ruși au percheziționat-o săptămâna trecută, pare să arate că, cel puțin în acte, „comandantul” grupării Wagner nu este Evgheni Prigojin, relatează cercetătorul independent Chris Owen, citând informațiile apărute pe canalele de Telegram din Rusia, transmite Hotnews.

Documentul semnat pe 1 mai 2014 pare să fie actul constitutiv al grupării de mercenari, acesta numindu-l pe Prigojin „directorul” organizației paramilitare Wagner, în timp ce Dmitri Utkin, un fost militar al forțelor speciale rusești, este descris drept „comandantul” wagneriților.

Faptul că Utkin a fost cel care s-a ocupat de crearea propriu-zisă a grupării Wagner cu banii puși la dispoziție de Prigojin era cunoscut și anterior, însă apariția acestui document confirmă în premieră că în interiorul organizației fostul militar era considerat comandantul mercenarilor, nu „bucătarul lui Putin”.

1/ A framed document apparently photographed in Yevgeny Prigozhin’s house sets out what appears to be the Wagner Group’s founding ‘constitution’. It’s signed by Prigozhin (who’s referred to as the ‘Director’) and Dmitry Utkin, Wagner’s founder (the ‘Commander’). ⬇️ pic.twitter.com/LuK04vOeLq

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 9, 2023