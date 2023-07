VIDEO. Lingouri de aur, arme și peruci: Ce au găsit procurorii ruși în percheziții făcute acasă la „Bucătarul lui Putin”

Presa rusă a publicat o înregistrare video care arată perchezițiile efectuate la locuința șefului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, imaginile arătând luxul în care trăia acesta, dar și aparenta paranoia a fostului „Bucătar al lui Putin”.

Imaginile au fost publicate miercuri seara de către Izvestia, cel mai vechi cotidian din Rusia, jurnaliștii de la această publicație scriind doar că au „primit” o filmare cu perchezițiile efectuate în casa lui Prigojin, scrie Hotnews.

Izvestia notează că perchezițiile au avut loc în data de 4 iulie și că la locuința șefului mercenarilor Wagner s-au găsit 10 miliarde de ruble (107 milioane de dolari) în numerar, sumă care ar fi fost „returnată” la centrul Wagner din Sankt Petersburg.

Unele dintre imagini arată doar luxul de la locuința lui Prigojin, surprinzând că aceasta era dotată cu o saună, jacuzzi și piscină interioară.

Altele frizează însă suprarealismul, arătând cum șeful mercenarilor Wagner avea încăperi „tapițate” cu icoane, în timp ce în altele avea ceea ce pare un veritabil arsenal de arme.

Alte imagini arată lingouri de aur și titluri de valoare ținute în pungi din locuință, uniforma cu toate medaliile primite de Prigojin din partea statului rus, ceea ce pare a fi o infirmerie privată improvizată și, probabil cel mai bizar dintre toate, o colecție de peruci.

