Producător din Anenii Noi: „Piscicultura din Republica Moldova supraviețuiește cu greu. Avem nevoie de sprijinul statului”

Doar 32% din peștele consumat în Republica Moldova provine din fermele piscicole autohtone, iar restul – din import, arată datele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Pentru a reduce această dependență, autoritățile își propun să majoreze producția locală cu 50% până în anul 2030, obiectiv inclus în Programul Strategic al Sectorului de Acvacultură, elaborat de minister și supus consultărilor publice.

Directorul Asociației Naționale a Piscicultorilor, Arcadie Guidea, susține că documentul urmărește modernizarea fermelor piscicole, creșterea competitivității și aplicarea unor practici ecologice. Printre priorități se numără reabilitarea bazinelor piscicole degradate și restabilirea pepinierelor, cum sunt cele din Medeleni, raionul Ungheni, Oxentea, raionul Dubăsari, și Drochia.

Potrivit lui Arcadie Guidea, importurile sunt influențate și de preferințele consumatorilor.

„Unii preferă pește de ocean sau de mare, cu mai puține oase, peștele roșu, somonul. Nu putem acoperi cererea doar cu pește local”, a precizat directorul Asociației Naționale a Piscicultorilor, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.

În ceea ce privește obiectivul propus de Guvern, Arcadie Guidea afirmă că majorarea producției piscicole cu 50% este posibilă, dar depinde de soluționarea mai multor provocări interne.

„Noi putem produce, dispunem de capacități, dar avem alte probleme, o serie de impedimente care nu fac acvacultura atât de interesantă pentru oamenii de afaceri. Cred că asta este problema cea mai mare”, a mai spus directorul.

Competitivitatea prețurilor și scăderea dependenței de importuri sunt obiective care trebuie asumate.

R. Moldova consumă anual 50.000 de tone de pește

Republica Moldova consumă anual 36.000 de tone de pește congelat și circa 14.000 de tone de pește viu. Mult pește ajunge pe piață din Ucraina, care are prețuri mai joase.

Referindu-se la speciile crescute local, directorul Asociației a spus că, pe lângă crap, fitofag și caras, avem și ferme de sturion.

„Una dintre ele chiar a ajuns la ciclu închis, producând caviar negru, ceea ce considerăm că este un succes pentru producător. Totuși, acesta întâmpină foarte multe dificultăți birocratice ce țin de exportul mărfii”, a accentuat Arcadie Guidea.

Piscicultorii solicită reducerea barierelor administrative și sprijin pentru accesul pe piețele externe. Referindu-se la Programul Strategic al Sectorului de Acvacultură, Arcadie Guidea a precizat că implementarea acestuia ar necesita investiții de peste 550 de milioane de lei.

„La această etapă, este doar ca un plan de afaceri pentru următorii ani, care stabilește scopurile, cum să le atingem și estimează cam ce surse sunt necesare. După ce va fi aprobat acest program, vor fi identificate și sursele de finanțare”, a punctat Guidea.

Fermele piscicole, afectate de importurile din Ucraina

Ferma piscicolă administrată de Oleg Andronic în satul Gura Bicului, raionul Anenii Noi, este unul dintre principalii furnizori de pește pentru piața internă, livrând anual peste 100 de tone de pește.

Într-un interviu pentru Radio Moldova, Oleg Andronic, a menționat că principalele provocări țin de importurile din Ucraina, mai ales în sezonul rece, care afectează activitatea producătorilor locali.

Ramura piscicolă are nevoie de susținerea statului, prin subvenții și programe de ajutor extinse, pentru a putea face față provocărilor economice și climatice.

„Ne dorim să fim și noi auziți, să ni se dea o mână de ajutor, ca să avem o dezvoltare durabilă, să avem parte de ajutoare de stat, de subvenții, într-un spectru mai larg”, a declarat administratorul.

Printre dificultățile cu care se confruntă gospodăria piscicolă se numără seceta prelungită și costurile ridicate la energia electrică necesară pentru funcționarea pompelor de apă.

„Depindem în totalitate de pomparea apei din râul Nistru, avem un lac artificial, cu foarte mari cheltuieli pentru energia electrică și, cu părere de rău, nu am fost incluși în programul de compensare pentru anul 2025”, a mai spus Oleg Andronic.

Riscuri vin și din partea păsărilor răpitoare. Cormoranii negri vânează pești din primăvară până toamna târziu.

„Ne luptăm cu ei cu tunuri de gaz. Mai nou, au apărut pelicanii, care sunt prezenți din mai până în luna iulie. Anul acesta am avut o invazie masivă de pelicani. Au fost cazuri până la 800 – 1.000 de păsări”, a spus administratorul.

În pofida dificultăților, gospodăria din Gura Bicului continuă să investească în modernizare.

„În anul 2024, am renovat stația de pompare. Am schimbat utilajul vechi pe unul nou, performant”, a adăugat Andronic.

Recent, ferma a dat startul populării de toamnă a iazurilor cu pește, inclusiv cu fitofag, sânger și crap.

Precizăm că sectorul piscicol din Republica Moldova ar urma să înregistreze o creștere semnificativă în următorii ani: producția locală de pește va fi triplată până la sfârșitul anului 2028, conform proiectului Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru 2026–2030.

Acest obiectiv ar putea fi atins prin majorarea cu 25% a numărului de întreprinderi autorizate și modernizate, precum și prin extinderea cu 35% a suprafeței dedicate acvaculturii până la sfârșitul anului 2027. Programul stabilește direcțiile prioritare pentru dezvoltarea unui sector piscicol competitiv și durabil, capabil să contribuie la securitatea alimentară a țării.

În următorii doi ani, cel puțin un sfert dintre bazinele piscicole aflate în stare degradată vor fi reabilitate, iar infrastructura va fi consolidată pentru a susține creșterea producției, promit autoritățile.

Totodată, documentul prevede restabilirea a două pepiniere piscicole și utilizarea materialului genetic certificat în cel puțin 30% dintre fermele piscicole până în 2028, măsuri care vor contribui la sporirea calității și rezilienței sectorului.