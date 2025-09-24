Producția de miere în Moldova a scăzut la jumătate

Producția de miere din Republica Moldova a scăzut semnificativ în 2025, estimările preliminare indicând doar 2 000 de tone, comparativ cu peste 5 000 de tone în 2024.

Chiar și în aceste condiții, exporturile continuă. În primele șapte luni ale anului 2025 au fost exportate 2 404 tone de miere, în valoare de 6,43 milioane de dolari, din stocurile rămase din anul precedent.

Președintele Asociației Naționale a Apicultorilor, Andrei Zagareanu, a explicat cauzele:

”Nu a fost nici primul cules, nici al doilea, nici al treilea, doar în toamnă la floarea-soarelui apicultorii au reușit să obțină ceva. Cantitatea este foarte mică în comparație cu anii precedenți. Cauza din primăvară a fost la primul cules, avem în vedere rapița și salcâmul alb, chiar temperaturi joase, minus 3 grade și mai târziu seceta.”

Zagareanu a mai precizat că apicultorii au suportat cheltuieli suplimentare pentru hrănirea familiilor de albine:

”Am fost nevoie atunci când înflorea teiul, trebuia de hrănit urgent, altfel pierdeam albinele. Apicultorii au avut cheltuieli mai mari decât de obicei, iar acum toamna când trebuie de pregătit familiile de albine pentru iarnă, iar au suportat mai multe cheltuieli.”

În 2024, volumul total exportat a fost de 4 153 tone, în valoare de 10,69 milioane de dolari, dintre care 3 744 tone către Uniunea Europeană și 410 tone către alte piețe.