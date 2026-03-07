Târguri și iarmaroace cu produse autohtone, organizate în sectoarele Capitalei

Mai multe târguri și iarmaroace cu produse autohtone se desfășoară în acest weekend în sectoarele municipiului Chișinău, unde producătorii locali comercializează produse agricole, articole artizanale și alte mărfuri autohtone. Evenimentele sunt organizate pentru a sprijini producătorii locali și pentru a oferi locuitorilor acces la produse de sezon.

Potrivit Primăriei Chișinău, în sectorul Buiucani, pe teritoriul adiacent edificiului „Kentford” de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 202, pe 7 martie este organizat târgul producătorilor locali „EcoLocal”, cu produse alimentare și nealimentare autohtone. Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Consumatorilor și Producătorilor Eco și Artizanali.

Tot în sectorul Buiucani, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, 103, în apropierea cinematografului „Patria Loteanu”, în perioada 7–8 martie se desfășoară târgul meșterilor populari și producătorilor autohtoni „Yard Sale”, organizat în colaborare cu AO „Yard Platform”.

De asemenea, în Parcul „Alunelul”, situat pe Calea Ieșilor 11/4, în zilele de 7 și 8 martie are loc târgul producătorilor autohtoni „Cămara Fest”, organizat în colaborare cu Asociația Femeilor din Agricultura și Turismul Republicii Moldova „Eurocivis”.

În sectorul Ciocana, pe bulevardul Mircea cel Bătrân, la intersecția cu strada P. Zadnipru, în perioada 6–8 martie este organizat târgul micilor antreprenori, în colaborare cu AO „Perspectiva”.

Totodată, în sectorul Centru, pe strada Mitropolit Varlaam, pe segmentul dintre străzile Armenească și Tighina, se desfășoară iarmarocul tematic „Primăvara”, în perioada 14 februarie – 15 martie 2026, unde sunt comercializate mărțișoare, flori și suvenire. Evenimentul este organizat de Întreprinderea Municipală „Piața Centrală”.

În același context, în perioada 10 februarie – 10 martie 2026, în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului” și în alte locații din oraș au loc târguri de primăvară cu mărțișoare, articole meșteșugărești și flori de grădină, dedicate sărbătorilor „Mărțișor” și „8 Martie”.