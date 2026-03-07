Vânzările de flori cresc de patru ori în prag de 8 Martie

Piața florilor din Republica Moldova intră în cea mai… înfloritoare perioadă a anului. Miile de buchete pentru Ziua Femeii transformă florăriile în locuri pentru afaceri profitabile. Vânzările cresc și de patru ori. De aceea, în sere se muncește la foc continuu.

Această explozie de culoare poate fi admirată în sera lui Dumitru Cebotari, din satul Chetrosu, Anenii Noi. El cultivă aproape 80 de soiuri de lalele.

Dumitru Cebotari, antreprenor: „Acesta e soiul mentis, crește foarte bine, uitați ce rădăcină puternică are. Floare e mai așa, petalele se desfac, e foarte rezistent.”

A pornit afacerea cu flori în urmă cu 18 ani. A învățat și s-a adaptat din mers, iar o asemenea activitate implică mult timp petrecut lângă plante.

Dumitru Cebotari, antreprenor: „Dimineața, de exemplu, poate fi răcoare, 10 grade în seră, iar dacă iese soarele, urcă repede la 25 de grade. Timp de jumătate de oră putem să pierdem o parte din flori.”

Cu o floare nu se face primăvară, dar sigur veți aduce zâmbete pe fețele doamnelor și domnișoarelor. În ajun de 8 Martie, serele se transformă în adevărate furnicare. Aici, de exemplu, oamenii pot veni să-și aleagă singuri orice tip de floare doresc.

Deși a fost o iarnă destul de lungă, cu multe cheltuieli, florarul susține că nu face specula în acesta perioada și păstrează aceleași prețuri ca anul trecut. Iar cumpărătorii intră în seră și pot să-și culeagă cu mâna lor orice floare doresc.

Cele mai solicitate flori în această perioadă sunt cele de primăvară cum ar fi lalelele, zambilele sau freziile.