Programul meciurilor de la Cupa Mondială de fotbal. Mai este doar o zi
Mai este doar o zi până la startul Cupei Mondiale din Statele Unite, Mexic şi Canada. Este cel mai mare turneu organizat, cu 48 de echipe. În perioada 11 iunie-19 iulie se vor juca 104 meciuri, pe 16 stadioane, 11 în SUA, trei în Mexic şi două în Canada. Primul meci este cel dintre Mexic şi Africa de Sud, care va avea loc la Ciudad de Mexico, în Grupa A. Finala este programată pe 19 iulie, în New Jersey.
5 zile vor fi libere în intervalul 11 iunie – 19 iulie: 8, 12, 13, 16 și 17 iulie.
Grupe
Programul meciurilor în ordine cronologică (ora României):
Program CM 2026 – Etapa 1 – 11-18 iunie
Joi, 11 iunie
Grupa A: Mexic vs Africa de Sud, ora 22:00 – Mexico City, Mexic
Vineri, 12 iunie
Grupa A: Coreea de Sud vs Cehia, ora 05:00 – Guadalajara, Mexic
Grupa B: Canada vs Bosnia, ora 22:00 – Toronto, Canada
Sâmbătă, 13 iunie
Grupa D: SUA vs Paraguay, ora 04:00 – Los Angeles, SUA
Grupa B: Qatar vs Elveția, ora 22:00 – Santa Clara (San Francisco), SUA
Duminică, 14 iunie
Grupa C: Brazilia vs Maroc, ora 01:00 – New Jersey, SUA
Grupa C: Haiti vs Scoția, ora 04:00 – Foxborough (Boston), SUA
Grupa D: Australia vs Turcia, ora 07:00 – Vancouver, Canada
Grupa E: Germania vs Curaçao, ora 20:00 – Houston, SUA
Grupa F: Olanda vs Japonia, ora 23:00 – Arlington (Dallas), SUA
Luni, 15 iunie
Grupa E: Coasta de Fildeș vs Ecuador, ora 02:00 – Philadelphia, SUA
Grupa F: Suedia vs Tunisia, ora 05:00 – Guadalupe (Monterrey), Mexic
Grupa H: Spania vs Capul Verde, ora 19:00 – Atlanta, SUA
Grupa G: Belgia vs Egipt, ora 22:00 – Seattle, SUA
Marți, 16 iunie
Grupa H: Arabia Saudită vs Uruguay, ora 01:00 – Miami, SUA
Grupa G: Iran vs Noua Zeelandă, ora 04:00 – Los Angeles, SUA
Grupa I: Franța vs Senegal, ora 22:00 – New Jersey, SUA
Miercuri, 17 iunie
Grupa I: Irak vs Norvegia, ora 01:00 – Foxborough (Boston), SUA
Grupa J: Argentina vs Algeria, ora 04:00 – Kansas City, SUA
Grupa J: Austria vs Iordania, ora 07:00 – Santa Clara (San Francisco), SUA
Grupa K: Portugalia vs DR Congo, ora 20:00 – Houston, SUA
Grupa L: Anglia vs Croația, ora 23:00 – Arlington (Dallas), SUA
Joi, 18 iunie
Grupa L: Ghana vs Panama, ora 02:00 – Toronto, Canada
Grupa K: Uzbekistan vs Columbia, ora 05:00 – Mexico City, Mexic
Program CM 2026 – Etapa a 2-a – 18-24 iunie
Joi, 18 iunie
Grupa A: Cehia vs Africa de Sud, ora 19:00 – Atlanta, SUA
Grupa B: Elveția vs Bosnia, ora 22:00 – Los Angeles, SUA
Vineri, 19 iunie
Grupa B: Canada vs Qatar, ora 01:00 – Vancouver, Canada
Grupa A: Mexic vs Coreea de Sud, ora 04:00 – Guadalajara, Mexic
Grupa D: SUA vs Australia, ora 22:00 – Seattle, SUA
Sâmbătă, 20 iunie
Grupa C: Scoția vs Maroc, ora 01:00 – Foxborough (Boston), SUA
Grupa C: Brazilia vs Haiti, ora 04:00 – Philadelphia, SUA
Grupa D: Turcia vs Paraguay, ora 07:00 – Santa Clara (San Francisco), SUA
Grupa F: Olanda vs Suedia, ora 20:00 – Houston, SUA
Grupa E: Germania vs Coasta de Fildeș, ora 23:00 – Toronto, Canada
Duminică, 21 iunie
Grupa E: Ecuador vs Curaçao, ora 03:00 – Kansas City, SUA
Grupa F: Tunisia vs Japonia, ora 07:00 – Guadalupe (Monterrey), Mexic
Grupa H: Spania vs Arabia Saudită, ora 19:00 – Atlanta, SUA
Grupa G: Belgia vs Iran, ora 22:00 – Los Angeles, SUA
Luni, 22 iunie
Grupa H: Uruguay vs Capul Verde, ora 01:00 – Miami, SUA
Grupa G: Noua Zeelandă vs Egipt, ora 04:00 – Vancouver, Canada
Grupa J: Argentina vs Austria, ora 20:00 – Arlington (Dallas), SUA
Marți, 23 iunie
Grupa I: Franța vs Irak, ora 00:00 – Philadelphia, SUA
Grupa I: Norvegia vs Senegal, ora 03:00 – Toronto, Canada
Grupa J: Iordania vs Algeria, ora 06:00 – Santa Clara (San Francisco), SUA
Grupa K: Portugalia vs Uzbekistan, ora 20:00 – Houston, SUA
Grupa L: Anglia vs Ghana, ora 23:00 – Foxborough (Boston), SUA
Miercuri, 24 iunie
Grupa L: Panama vs Croația, ora 02:00 – Foxborough (Boston), SUA
Grupa K: Columbia vs DR Congo, ora 05:00 – Guadalajara, Mexic
Program CM 2026 – Etapa a 3-a – 24-28 iunie
Miercuri, 24 iunie
Grupa B: Elveția vs Canada, ora 22:00 – Vancouver, Canada
Grupa B: Bosnia vs Qatar, ora 22:00 – Seattle, SUA
Joi, 25 iunie
Grupa C: Maroc vs Haiti, ora 01:00 – Atlanta, SUA
Grupa C: Scoția vs Brazilia, ora 01:00 – Miami, SUA
Grupa A: Cehia vs Mexic, ora 04:00 – Mexico City, Mexic
Grupa A: Africa de Sud vs Coreea de Sud, ora 04:00 – Guadalupe (Monterrey), Mexic
Grupa E: Curaçao vs Coasta de Fildeș, ora 23:00 – Philadelphia, SUA
Grupa E: Ecuador vs Germania, ora 23:00 – New Jersey, SUA
Vineri, 26 iunie
Grupa F: Japonia vs Suedia, ora 02:00 – Arlington (Dallas), SUA
Grupa F: Tunisia vs Olanda, ora 02:00 – Kansas City, SUA
Grupa D: Turcia vs SUA, ora 05:00 – Los Angeles, SUA
Grupa D: Paraguay vs Australia, ora 05:00 – Santa Clara (San Francisco), SUA
Grupa I: Norvegia vs Franța, ora 22:00 – Foxborough (Boston), SUA
Grupa I: Senegal vs Irak, ora 22:00 – Toronto, Canada
Sâmbătă, 27 iunie
Grupa H: Capul Verde vs Arabia Saudită, ora 03:00 – Houston, SUA
Grupa H: Uruguay vs Spania, ora 03:00 – Guadalajara, Mexic
Grupa G: Noua Zeelandă vs Belgia, ora 06:00 – Vancouver, Canada
Grupa G: Egipt vs Iran, ora 06:00 – Seattle, SUA
Duminică, 28 iunie
Grupa L: Panama vs Anglia, ora 00:00 – New Jersey, SUA
Grupa L: Croația vs Ghana, ora 00:00 – Philadelphia, SUA
Grupa K: Columbia vs Portugalia, ora 02:30 – Miami, SUA
Grupa K: DR Congo vs Uzbekistan, ora 02:30 – Atlanta, SUA
Grupa J: Algeria vs Austria, ora 05:00 – Kansas City, SUA
Grupa J: Iordania vs Argentina, ora 05:00 – Arlington (Dallas), SUA
Program CM 2026 – 16-imi – 28 iunie – 3 iulie
Duminică, 28 iunie
22:00 – Vicecampioana Grupei A vs Vicecampioana Grupei B (Meciul 73) Los Angeles, SUA
Luni, 29 iunie
20:00 – Câștigătorii Grupei C vs Vicecampionii Grupei F (Meciul 76) Houston, SUA
23:30 – Învingătorii Grupei E vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 74) Boston, SUA
Marți, 30 iunie
04:00 – Câștigătorii Grupei F vs Vicecampionii Grupei C (Meciul 75) Monterrey, Mexic
20:00 – Câștigătorii Grupei E vs Câștigătorii Grupei I (Meciul 78) Dallas, SUA
Miercuri, 1 iulie
00:00 – Învingătorii Grupei I vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 77) New York City, SUA
04:00 – Învingătorii Grupei A vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 79) Mexico City, Mexic
19:00 – Câștigătorii Grupei L vs Cel mai bun loc 3 (Meci 80) Atlanta, SUA
23:00 – Câștigătorii Grupei G vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 82) Seattle, SUA
Joi, 2 iulie
03:00 – Câștigătorii Grupei D vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 81) San Francisco, SUA
04:00 – Câștigătorii Grupei H vs Vicecampionii Grupei J (Meciul 84) Los Angeles, SUA
Vineri, 3 iulie
02:00 – Ocupanta locului în Grupa K vs Ocupanta locului în Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada
06:00 – Câștigătorii Grupei B vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 85) Vancouver, Canada
21:00 – Câștigătorii Grupei J vs Vicecampionii Grupei H (Meciul 88) Dallas, SUA
Sâmbătă, 4 iulie
01:00 – Vicecampioana Grupei D vs Vicecampioana Grupei G (Meciul 86) Miami, SUA
04:30 – Câștigătorii Grupei K vs Cel mai bun loc 3 (Meciul 87) Vancouver, Canada
Program CM 2026 – Optimi de finală – 4-7 iulie
Sâmbătă, 4 iulie
20:00 – Meciul 90: Câștigătorul Meciului 73 vs Câștigătorul Meciului 75 – Houston, SUA
Duminică, 5 iulie
00:00 – Meciul 89: Câștigătorul Meciului 74 vs Câștigătorul Meciului 77 – Philadelphia, SUA
01:00 – Meciul 91: Meciul câștigător 76 vs Meciul câștigător 78 – New York City, SUA
Luni, 6 iulie
03:00 – Meciul câștigător 79 vs Meciul câștigător 80 – Mexico City, Mexic
22:00 – Meciul câștigător 83 vs Meciul câștigător 84 – Dallas, SUA
Marți, 7 iulie
03:00 – Meciul 94: Meciul câștigător 81 vs Meciul câștigător 82 – Seattle, SUA
19:00 – Meciul câștigător 86 vs Meciul câștigător 88 – Atlanta, SUA
23:00 – Meciul câștigător 85 vs Meciul câștigător 87 – Vancouver, Canada
Program CM 2026 – Sferturi de finală – 9-12 iulie
Joi, 9 iulie
23:00 – Câștigătorul R16-1 vs Câștigătorul R16-2 – Boston, SUA
Vineri, 10 iulie
22:00 – Câștigătorul R16-3 vs Câștigătorul R16-4 – Los Angeles, SUA
Duminică, 12 iulie
00:00 – Câștigătorul R16-5 vs Câștigătorul R16-6 – Miami – SUA
04:00 – Câștigătorul R16-7 vs Câștigătorul R16-8 – Kansas – SUA
Program CM 2026 – Semifinale – 14-15 iulie
Marți, 14 iulie
22:00 – Învingător QF1 vs Învingător QF2 – Dallas, SUA
Miercuri, 15 iulie
22:00 – Câștigătorul QF3 vs Câștigătorul QF4 – Atlanta – SUA
Program CM 2026 – Finala mică – 19 iulie
Duminică, 19 iulie
00:00 – Învins SF1 vs Învins SF2 – Miami, SUA
Program CM 2026 – Finala – 19 iulie
Duminică, 19 iulie
22:00 – Învingătoarea SF1 vs Învingătoarea SF2 – New York, SUA – New Jersey Stadium