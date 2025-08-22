Proiecte UE transformate în muniție electorală: primarii ținuți în troacă

Partidul de guvernământ, PAS, folosește fonduri europene ca instrument electoral. Primarii care vor să acceseze proiecte de infrastructură — în special în cadrul programului „Satul European” — sunt condiționați să-și manifeste clar sprijinul față de guvernare, sugerează criticii locali. S-au semnalat cazuri în care primarii trebuie să adere la formațiunea guvernamentală pentru a asigura aprobarea finanțărilor pentru localitățile lor.

Scandalul a escaladat după declarațiile lui Andrei Spînu: „este incorect ca un primar care nu crede în Uniunea Europeană să aplice la fonduri europene”. Astfel, loialitatea politică devine criteriu de eligibilitate pentru investiții în comunitate.

Mai mult, Slusari, fost deputat și membru în CA Energocom, acuză Guvernul că transformă fondurile UE în promisiuni electorale pripite, chiar în pragul campaniei. Legea „Buget +PLUS”, care include respectivele fonduri, ar fi fost elaborată fără consultări publice și aplicată în ritm de „fugă” pentru impact electoral.

Reacțiile partidelor din opoziție nu au întârziat. PSDE și alte formațiuni pro-europene cer responsabilizare: proiectele europene nu pot fi tolerate ca instrumente de corupere și presiune asupra primarilor aleși democratic. Atragerea sprijinului trebuie să fie transparentă, nu un monopol al unui partid.

Criticii susțin că acest model slăbește descentralizarea reală și crește dependența autorităților locale de voința politică a guvernării. Fondurile, care ar fi trebuit să servească dezvoltarea comunităților, devin pârghie de influență și control politic.



Astfel, banii destinați dezvoltării comunităților ajung să fie folosiți ca pârghie electorală, iar primarii riscă să fie privați de investiții dacă nu se aliniază politic.





