Mediul de afaceri din Ucraina cere măsuri de răspuns la decizia Chişinăului de a interzice produse ucrainene

Federația Angajatorilor din Ucraina propune introducerea unor măsuri reciproce împotriva importului de vinuri din Republica Moldova, după ce autorităţile de la Chişinău au închis piața pentru produsele avicole ucrainene, transmite EKONOMICINA PRAVDA, citată de Rador.

Într-o adresă oficială, federaţia acuză o presiune sistemică și, în opinia mediului de afaceri, nejustificată din partea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova (ANSA).

Chişinăul a trimis o notificare la Organizația Mondială a Comerțului (OMC) privind o interdicție temporară a importului de carne de pasăre ucraineană și produse derivate, motivând decizia prin „prezența reziduurilor de metronidazol în furajele și carnea de pasăre ucrainene”.

Federația subliniază că aceste afirmații nu corespund datelor reale și creează bariere comerciale artificiale pentru producătorii ucraineni. „Nu vorbim doar despre un singur contract sau o singură piață. În vreme de război, exporturile înseamnă venituri valutare, locuri de muncă păstrate și taxe care susțin bugetul țării.

Mediul de afaceri așteaptă ca statul să asigure reguli egale pentru toți”, au declarat reprezentanții federației. Astfel, organizaţia s-a declarat pregătită să participe la proceduri de consultare și soluționare a disputelor în cadrul acordului OMC privind măsurile sanitare și fitosanitare, precum și să acționeze ca platformă de mediere între exportatorii ucraineni, importatorii din Republica Moldova și autoritățile competente ale celor două state.

În același timp, federația consideră că, în cazul continuării restricțiilor, Ucraina are dreptul să aplice articolul 29 din Legea privind activitatea economică externă, care permite măsuri de răspuns la acțiuni discriminatorii sau neprietenoase ale altor state.

Una dintre soluțiile posibile ar fi interzicerea completă a importului de vin și produse vinicole (cod tarifar 2204) din Republica Moldova.