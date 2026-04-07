Promo-LEX: Victimele torturii din 7 aprilie 2009 încă își așteaptă dreptatea

La 17 ani de la protestele din 7 aprilie, dreptatea întârzie pentru victimele torturii, susțin experții Promo-LEX. Potrivit asociației, în ultimii ani au fost acordate servicii de asistență juridică pentru zeci de victime ale abuzurilor comise în aprilie 2009.

Astfel, 20 de persoane au beneficiat de sprijin juridic la nivel național, iar patru dosare au ajuns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În urma hotărârilor obținute, statul a achitat despăgubiri în valoare de aproape 60 de mii de euro.

Asociația subliniază că fiecare caz câștigat la Strasbourg reprezintă o recunoaștere oficială a încălcărilor grave comise, însă, la nivel național, niciun demnitar nu a fost tras la răspundere pentru violențele din acea perioadă.

Totodată, Promo-LEX evidențiază că evenimentele din aprilie 2009 au reprezentat un moment definitoriu pentru democrația electorală, subliniind importanța alegerilor libere și corecte și a monitorizării independente a acestora.

Asociația și-a exprimat solidaritatea cu victimele și familiile acestora și a cerut autorităților să asigure tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în acte de tortură, rele tratamente și obstrucționarea justiției.