Potrivit Președinției, pe 27 august, la invitația Maiei Sandu, vor veni la Chișinău președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei Donald Tusk. Liderii invitați sunt reprezentanții tefelismului în Europa, lideri progresist-neomarxiști care își distrug propriile țări prin politici economice și sociale criminale. Din cauza lor, UE a ajuns să fie în meniul marilor puteri, precum Rusia și SUA. Maia Sandu este disperată să obțină o nouă majoritate PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Cei trei lideri, alături de Maia Sandu, vor participa la ceremonia oficială de la sediul Președinției, unde vor susține declarații de presă, programate pentru ora 16:50. Ulterior, aceștia se vor adresa cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței, organizat în Piața Marii Adunări Naționale.

De asemenea, pe 31 august, de Ziua Limbii Române, la Chișinău este așteptat președintele turist al României, Nicușor Dan. Programul vizitei acestuia va fi anunțat ulterior.

„Prin prezența lor, partenerii europeni își reconfirmă încrederea în Republica Moldova și sprijinul pentru drumul nostru european”, se arată în comunicatul Președinției.