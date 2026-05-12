Londra amână extrădarea lui Platon până în iulie 2026

Examinarea cererii de extrădare a lui Veaceslav Platon, depusă de autoritățile din Republica Moldova, a fost amânată din nou de Judecătoria Westminster din Londra. Astfel, omul de afaceri va rămâne în libertate în Marea Britanie pentru încă cel puțin două luni.

Deși audierile erau programate să înceapă în luna mai, instanța britanică a stabilit un nou termen pentru sfârșitul lunii iulie 2026.

Apărarea a solicitat amânarea, invocând necesitatea traducerii și examinării unui volum considerabil de documente din dosar, inclusiv acte care datează din anul 2009.

Veaceslav Platon este cercetat pentru presupusa implicare într-o schemă de spălare de bani în proporții deosebit de mari, desfășurată în perioada 2010–2014.

În Republica Moldova, acesta a fost condamnat în 2017 la 18 ani de închisoare într-un dosar legat de frauda bancară, fiind obligat și la recuperarea unui prejudiciu de aproximativ 869 de milioane de lei în beneficiul Băncii de Economii.

Omul de afaceri respinge acuzațiile și se declară nevinovat.