Tiraspolul cere donații de la populație pentru plata pensiilor și salariilor

Așa-numitele autorități ale regiunii transnistrene au anunțat crearea Fondului de sprijin social „Împreună”, prin intermediul căruia cer mediului de afaceri și locuitorilor să doneze bani pentru acoperirea plăților sociale și salariale.

Inițiativa a fost prezentată de așa-numitul premier al regiunii, Alexandr Rozenberg, care a declarat că economia transnistreană traversează o perioadă critică. Potrivit acestuia, situația ar fi fost provocată de restricțiile externe, dificultățile logistice și consecințele sistării livrărilor de gaze de la începutul anului 2025.

Conform anunțului făcut de administrația de la Tiraspol, banii acumulați în fond urmează să fie folosiți pentru achitarea pensiilor, indemnizațiilor, salariilor și altor plăți sociale.

Practic, apelul lansat de Tiraspol presupune colectarea de donații pentru acoperirea obligațiilor care, în mod normal, sunt susținute din bugetul regiunii. Este vorba nu doar despre pensii și indemnizații, ci și despre salariile structurilor administrative și ale instituțiilor controlate de regimul separatist.

Totodată, administrația transnistreană a lansat și un site dedicat fondului. Potrivit informațiilor publicate, acolo urmează să fie afișate numele donatorilor și sumele transferate, autoritățile promițând o monitorizare „deschisă și transparentă” a încasărilor și cheltuielilor.