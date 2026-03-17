Propunerile Chișinăului de reglementare transnistreană, prezentate la Bruxelles

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, susține că autoritățile de la Chișinău analizează posibilitatea implicării unei misiuni civile internaționale imparțiale în procesul de reintegrare a țării. Potrivit acestuia, inițiativa are drept scop promovarea unei abordări neutre, în contextul în care administrația de la Tiraspol este influențată din exterior.

Declarațiile au fost făcute după vizita oficialului la Bruxelles, unde a prezentat partenerilor europeni un document informal de tip „non-paper”. Chiveri a precizat că acesta nu reprezintă o strategie de reintegrare, ci un instrument de consultare, care conține idei și direcții de discuție.

Oficialul a respins afirmațiile potrivit cărora Chișinăul ar transfera responsabilitatea procesului de reintegrare către Uniunea Europeană, subliniind că acest obiectiv rămâne o responsabilitate internă. Dialogul cu partenerii europeni vizează identificarea unor soluții comune, în contextul avansării procesului de integrare europeană.

Potrivit vicepremierului, autoritățile dispun în prezent de o înțelegere mai clară a contextului și urmăresc dezvoltarea unor politici etapizate. Printre inițiativele menționate se numără extinderea cadrului normativ economic pe întreg teritoriul țării și crearea unui Fond de convergență, destinat apropierii celor două maluri ale Nistrului, cu sprijin extern.

Referitor la ideea unei misiuni internaționale civile în regiunea transnistreană, Chiveri a precizat că aceasta a mai fost discutată anterior, însă necesită consultări suplimentare. În cadrul discuțiilor de la Bruxelles, unele elemente ale documentului au fost analizate, iar reacțiile partenerilor au fost, potrivit oficialului, pozitive, deși este nevoie de timp pentru conturarea unei decizii la nivelul tuturor statelor membre.

În paralel, procesul de dialog cu Tiraspolul continuă. Autoritățile au reluat activitatea grupurilor de lucru sectoriale, iar o nouă reuniune în format „1+1” este planificată pentru mijlocul lunii aprilie.

Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, a declarat că ideile prezentate trebuie dezvoltate într-o strategie clară, care să abordeze inclusiv retragerea forțelor militare străine și restabilirea integrității economice și instituționale. Acesta a subliniat și necesitatea unei transparențe mai mari în procesul de elaborare a Fondului de convergență.