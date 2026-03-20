Propunerile lui Renato Usatîi pentru prevenirea crizelor de apă

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a propus implementarea unor soluții moderne pentru prevenirea crizelor de apă, inspirate din experiența statelor europene, și a anunțat că va înainta un demers către Ministerul Mediului.

Potrivit lui Usatîi, una dintre soluțiile propuse vizează utilizarea unor containere speciale pentru intervenții rapide în situații de urgență, similare celor utilizate în state precum Marea Britanie, Finlanda sau Germania.

„Aceste containere ar fi putut contribui la prevenirea sau gestionarea mai eficientă a situațiilor de criză”, a declarat politicianul, menționând că astfel de echipamente presupun investiții semnificative.

Totodată, acesta a anunțat că va transmite un demers oficial către Ministerul Mediului și a făcut apel la cooperare între toate fracțiunile parlamentare pentru identificarea unor soluții comune.

„Astfel de probleme trebuie soluționate prin efortul comun al tuturor”, a afirmat Usatîi.

În același context, liderul Partidului Nostru a reiterat o propunere mai veche privind crearea unei întreprinderi de stat care să gestioneze sistemul de apeduct și canalizare la nivel național, argumentând că o abordare centralizată ar putea preveni situațiile de criză.

Deocamdată, autoritățile nu au comentat aceste propuneri.