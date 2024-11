Protest 25000 în Corea de sud

Cultura coreeana, key pop-ul, filmele coreene si viata sociala din Coreea, in general, au prezentat mult interes , in ultima perioada, in special in randul tinerilor. Cred că acest articol poate capta interesul multor cititori.

Un număr impresionant de 25 000 de persoane participă la protestul din apropierea guvernului provinciei Gyeonggi; nu au fost raportate daune fizice

Pe 15 noiembrie, Biserica lui Isus Shincheonji (Shincheonji) a organizat un miting de protest în apropierea clădirii guvernului provinciei Gyeonggi, Coreea de Sud, la care au participat aproximativ 25 000 de persoane, inclusiv membrii săi.

GYEONGGI, COREEA, 16 noiembrie 2024 /24-7PressRelease/ — Protestul a fost un răspuns la anularea de către Organizația de Turism din Gyeonggi a rezervării unui eveniment foarte așteptat în Parcul Păcii Paju Imjingak pe data de 30 a lunii precedente.

Evenimentul pentru care a fost rezervat Parcul Păcii Paju Imjingak anticipa o participare internațională de 6400 de lideri religioși și, de asemenea, membri de peste mări ai Shincheonji. Mulți dintre aceștia au fost, de asemenea, șocați și dezamăgiți de anularea bruscă. 11 000 de membri ai Shincheonji au lucrat, de asemenea, la acest eveniment timp de un an, pregătirile fiind deja în curs de desfășurare la fața locului cu câteva zile înainte de anulare, inclusiv scena, scaunele, echipamentul, elementele de repetiție și alte elemente de configurare. Spre consternarea multora, toate au trebuit să fie îndepărtate rapid din cauza anulării din partea guvernului provincial Gyeonggi și a Organizației de Turism Gyeonggi.

Shincheonji a susținut că “guvernul provinciei Gyeonggi și Organizația de Turism Gyeonggi au anulat brusc rezervarea locului de desfășurare pe data de 29 a lunii trecute, invocând îngrijorări legate de tensiunile nord-coreene” și a susținut că “anularea a fost unilaterală și constituie o opresiune religioasă, deoarece altor evenimente programate pentru Parcul Păcii li s-a permis să continue, în timp ce doar evenimentul lui Shincheonji a fost anulat”.

Lee Gi-won, secretarul general al Shincheonji, a declarat: “Chiar și atunci când Paju a fost desemnată drept “zonă periculoasă” din cauza tensiunilor crescute cu Coreea de Nord, am întrebat în mod repetat autoritățile competente și am primit asigurări că nu există planuri de anulare a evenimentului nostru”. El a criticat în continuare autoritățile pentru ignorarea legilor și principiilor prin trimiterea notificării de anulare cu doar o zi înainte de eveniment.

Poliția a desfășurat o forță de 400 de ofițeri din șase unități mobile în jurul Parcului Central Gwanggyo și pe drumurile din apropierea clădirii guvernului provincial pentru a asigura siguranța în cazul unor eventuale incidente. De asemenea, poliția a blocat mai multe benzi pe drumurile de la poarta a doua a clădirii guvernului provincial până la poarta de nord, însă nu au avut loc ciocniri semnificative în timpul protestului.

Anterior, la data de 29 a lunii trecute, Organizația de Turism din Gyeonggi a anulat rezervarea locului pentru evenimentul legat de Shincheonji, “Forumul liderilor religioși și ceremonia de absolvire”, care fusese aprobată la 22 iulie. Un reprezentant al organizației a explicat: “Având în vedere că Parcul Păcii Imjingak este situat în apropierea graniței nord-coreene și ținând cont de recentele tensiuni crescute dintre cele două țări, nu am avut de ales decât să anulăm evenimentul. În plus, evenimentul a inclus elemente care ar putea provoca Coreea de Nord, cum ar fi baloane aeriene, drone și focuri de artificii.”

Pe data de 15 a lunii trecute, provincia Gyeonggi a desemnat Paju, Gimpo și Yeoncheon drept “zone periculoase” și a blocat în prealabil distribuirea de pliante nord-coreene în aceste zone.

După protest, Shincheonji a trimis o scrisoare oficială guvernului provinciei Gyeonggi, solicitând scuze oficiale și despăgubiri pentru daunele cauzate de anularea evenimentului.

Biserica lui Isus Shincheonji, Templul Cortului Mărturiei, mărturisește Apocalipsa și lucrurile care au fost văzute și auzite conform voinței lui Dumnezeu și lucrează pentru a vindeca toate națiunile.

