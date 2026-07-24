BREAKING / Radu Musteața demisionează din funcția de ministru al Agriculturii, la doar trei zile de la învestire

Premierul Vasile Tofan a anunțat că a acceptat cererea de demisie depusă azi de Radu Musteața. Tofan o numește „o decizie personală, un gest de responsabilitate” pentru protejarea încrederii publice în Guvern.

Musteața pleacă pe fondul scandalului privind trecutul său politic. Imediat după învestirea Guvernului Tofan, pe 22 iulie, în spațiul public au apărut fotografii care sugerau apartenența sa la fostul Partid Democrat al lui Vladimir Plahotniuc. Ministrul a negat, calificând informațiile drept „false”. PSDE, succesorul PDM, a confirmat însă că Musteața a fost membru al partidului în organizația teritorială Ciocana, aderând în 2017-2018 la recomandarea lui Nae-Simion Pleșca, și susține că există imagini cu momentul primirii carnetului de membru.

Cu doar o zi înainte, Tofan declara că nu ia decizii pe baza „acuzațiilor neverificate”, dar avertiza că va acționa dacă apar dovezi clare care contrazic declarațiile ministrului.

Musteața devine astfel ministrul cu cel mai scurt mandat din istoria recentă: învestit pe 21 iulie, demisionat pe 24 iulie. Anterior, el a condus ANSA. Tofan anunță că activitatea ministerului continuă fără întreruperi, iar un nou ministru va fi desemnat „în cel mai scurt timp”.