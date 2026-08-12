O femeie, înșelată prin schema creditelor: Banii i-au fost ceruți pentru „verificare”

O femeie din satul Mitoc a rămas fără bani după ce a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei companii de telefonie și ai unor instituții ale statului. Cazul a avut loc pe 7 august și este investigat de polițiști.

Potrivit oamenilor legii, escrocii i-au spus femeii că, pe numele său, ar fi fost depuse mai multe solicitări pentru contractarea unor credite.

Pentru a face scenariul cât mai credibil, suspecții au informat-o că la domiciliul acesteia urma să fie efectuată o percheziție, iar banii pe care îi deține ar putea fi ridicați în cadrul verificărilor.

Ulterior, femeia a fost convinsă că trebuie să transmită banii unei persoane pentru ca aceștia să fie verificați, stabilită proveniența și declarați.

Victima a transmis banii unui presupus curier, iar polițiștii au reușit ulterior să-i stabilească identitatea. Este vorba despre un bărbat de 43 de ani, domiciliat în Chișinău.

Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, iar oamenii legii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a eventualelor persoane implicate în schema de escrocherie.

Poliția recomandă cetățenilor să fie vigilenți atunci când sunt contactați telefonic de persoane care pretind că reprezintă instituții sau companii și solicită bani, date personale ori acces la conturi. Nicio instituție nu solicită transmiterea banilor unor persoane necunoscute pentru „verificarea” sau „declararea” acestora.