Cazul fratelui deputatului Ilie Ionaș: Poliția refuză să spună ce s-a întâmplat

Poliția a refuzat să facă publice detaliile esențiale ale cazului în care este vizat Gheorghe Ionaș, fratele deputatului PAS Ilie Ionaș. În răspunsul oferit la solicitarea Omniapres, oamenii legii nici nu confirmă, dar nici nu infirmă informațiile potrivit cărora Gheorghe Ionaș ar fi agresat fizic o femeie.

Instituția continuă să descrie cele întâmplate drept un „conflict”, fără a explica în ce a constat acesta, dacă faptele sunt investigate în cadrul unei proceduri contravenționale sau penale și fără a preciza ce sancțiune i-a fost aplicată bărbatului.

Potrivit răspunsului, la 12 iulie, ”Serviciul 112 a recepționat un apel, iar polițiștii s-au deplasat la fața locului, au identificat persoanele implicate și au întreprins acțiunile procesuale necesare”.

Ulterior, Poliția menționează că, la 15 iulie, „persoanei de gen masculin i-a fost aplicată sancțiunea prevăzută de lege”. Instituția nu precizează însă despre ce sancțiune este vorba, pentru ce faptă a fost aplicată și care sunt probele pe care s-a bazat această decizie. La fel, Poliția nu dezvăluie nici încadrarea juridică a cazului. Din răspuns nu reiese dacă este vorba exclusiv despre o procedură contravențională sau dacă au fost examinate și eventuale elemente ale unei infracțiuni.

De asemenea, instituția nu răspunde dacă au existat temeiuri pentru reținerea bărbatului și, în cazul în care acestea au existat, de ce măsura nu a fost aplicată. În răspunsul transmis Omniapres lipsesc și informațiile privind acțiunile întreprinse de polițiști în raport cu presupusa victimă. În schimb, Poliția invocă prevederile privind protecția datelor cu caracter personal și susține că informațiile referitoare la conținutul, stadiul și natura procedurii nu pot fi făcute publice.

Posibila intervenție în anchetă

Fără răspuns a rămas și întrebarea privind o eventuală anchetă de serviciu asupra acțiunilor polițiștilor. Anterior, Omniapres a solicitat Ministerului Afacerilor Interne să comunice dacă a fost inițiată sau urmează să fie inițiată o investigație internă, în contextul informațiilor apărute în spațiul public despre o posibilă neglijență a polițiștilor și despre presupusa implicare a conducerii Inspectoratului General al Poliției în gestionarea cazului.

Ministerul a redirecționat solicitarea către Inspectoratul General al Poliției, însă instituția a evitat să răspundă acestor întrebări. În răspunsul publicat, Poliția nu precizează nici dacă a fost pornită o anchetă de serviciu, nici dacă au existat motive pentru inițierea unei asemenea verificări.

În schimb, instituția se limitează la afirmația generală că tratează „cu maximă seriozitate” orice sesizare privind posibile încălcări ale legii și că întreprinde toate măsurile prevăzute de legislație pentru verificarea acestora.

Ce s-a întâmplat

Informațiile despre presupusa agresare a unei femei de către Gheorghe Ionaș, fratele deputatului PAS Ilie Ionaș, au apărut în spațiul public la sfârșitul lunii iulie. În mai multe publicații și pe canale de Telegram s-a afirmat că ar fi fost vorba despre câteva episoade de violență, fiind lansate și suspiciuni privind o posibilă intervenție în activitatea poliției și tentative de mușamalizare a cazului.

Ulterior, subiectul a ajuns și în Parlament. De la tribuna Legislativului, deputata fracțiunii „Democrația Acasă”, Ana Țurcanu-Oboroc, a declarat că este vorba despre „un caz extrem de grav de violență asupra unei femei” și a cerut instituțiilor competente să verifice atât circumstanțele incidentului, cât și informațiile privind o posibilă tentativă de mușamalizare.

Timp de câteva zile, Poliția nu a comentat deloc cazul. În această perioadă, serviciul de presă al PAS a calificat informațiile drept un fals, iar deputatul PAS Vasile Grădinaru a susținut public că este vorba despre o minciună și o campanie de discreditare împotriva formațiunii.

Abia după câteva zile, Inspectoratul General al Poliției a confirmat că între Gheorghe Ionaș și femeie a avut loc un „conflict”, semnalat la Serviciul 112. Totuși, și atunci instituția a evitat să ofere detalii despre cele întâmplate, limitându-se să anunțe că bărbatului i-a fost aplicată o sancțiune prevăzută de lege.

Duble standarde în aplicarea ”protecției datelor cu caracter personal”

Actuala poziție a Poliției contrastează cu modul în care instituția a comunicat într-un alt caz de rezonanță. În aprilie anul trecut, pe un canal de Telegram apropiat structurilor de drept au fost publicate imagini surprinse de camerele corporale ale polițiștilor în locuința deputatului Vasile Bolea, în timpul unui conflict familial.

La scurt timp, Poliția a confirmat în detaliu incidentul cu implicarea deputatului afiliat lui Șor, prezentând inclusiv informații despre apelul la Serviciul 112 efectuat de copilul minor al alesului. Cazul a fost comentat pe larg de reprezentanții autorităților. Ministrul Afacerilor Interne, conducerea Inspectoratului General al Poliției și mai mulți deputați PAS, inclusiv vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, au condamnat public cele întâmplate și au cerut investigarea rapidă și transparentă a cazului.

„Solicit autorităților să investigheze acest caz rapid, corect și transparent. Legea trebuie aplicată la fel pentru toți — fără nicio excepție. Mii de femei din Moldova sunt abuzate în propria casă, violența verbală deseori este urmată de cea fizică. În cele mai multe cazuri victima nu își reclamă agresorul. Cine știe câți ani la rând această femeie a fost umilită, agresată și redusă la tăcere? De data aceasta un copil a avut curajul să găsească sprijin la autorități”, declara atunci Doina Gherman.

Ulterior, Vasile Bolea a afirmat că în familie a avut loc un conflict, însă a negat că ar fi recurs la violență fizică. Aceeași versiune a fost confirmată și de soția sa.

Până în prezent, autoritățile nu au făcut publice concluziile anchetei de serviciu privind scurgerea în spațiul public a imaginilor surprinse de camerele corporale ale polițiștilor din locuința deputatului.