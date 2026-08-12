Un nou proiect dubios al Nataliei Morari. O echipă pro-rusă vrea să înveţe jurnaliştii „să gândească critic”

Jurnalista Natalia Morari, cunoscută pentru critica sa în adresa guvernării, dar şi pentru poziţia anti-românească, a lansat un proiect care ridică multe semne de întrebare – „şcoala de gândire şi leadership” pentru activiştii civici şi jurnaliştii moldoveni.

Natalia Morari promite beneficiarilor să-i înveţe „să gândească critic” şi să se detaşeze „de turmă”.

Proiectul întitulat „Vox academy”reprezintă un curs de patru luni. În calitate de mentori au fost selectaţi „experţi”, care şi-au expus public poziţia anti-europeană şi anti-românească. Iar despre unii se vehiculează că, la fel ca Natalia Morari, ar fi agenţi FSB.

În acelaşi timp, în calitate de mentori au fost invitaţi câţiva jurnalişti cunoscuţi din România. Deocamdată nu avem confirmare din parttea lor dacă cunosc că proiectul Nataliei Morari este unul anti-românesc.

Amintim că Natalia Morari a fost subiectul mai multor scandaluri mediatice. Unul din acestea ţine de relaţia specială a propagandistei cu afaceristul fugar Veaceslav Platon. Acesta fiind tatăl copilului şi sponsorul jurnalistei. Totodată, Natalia Morari are intericţie de a intra în România.

Experţii de la Chişinău presupun că se pregăteşte lansarea unui nou proiect politic, unul anti-european şi anti-românesc. Iar Natalia Morari ar avea misiunea să pregătească echipa de susţinere informaţională şi propagandistică.

Ce vrea să îi înveţe Natalia Morari pe jurnalişti

În prezentarea proiectului „Vox Academy”, se arată că „Republica Moldova traversează o perioadă în care limita dintre informare și manipulare devine tot mai greu de distins. Cei care strigă în gura mare, nu spun întotdeauna adevărul. În schimb, cei care știu să citească printre rânduri și să adreseze întrebări relevante, pot identifica cu ușurință direcția corectă și o urma în viitor.”

Vox Academy declară că pune la dispoziţia beneficiarilor un „program cu cele mai bune practici, care dezvoltă gândirea critică și perfecționează capacitatea de a genera, structura și comunica idei”.

Pe lângă tehnicile de comunicare şi leadership, beneficiciarii şcolii Nataliei Morari vor fi instruiţi şi în geopolitică.

„Cum funcționează marile puteri, ce forțe le influențează și cum îți definești poziția în raport cu acestea. Stat mic între puteri mari: opțiuni strategice și spațiu de manevră. Instituții și sisteme juridice: cum se iau deciziile care îți influențează viața. Propagandă și război informațional: mecanisme de influență și metode de protecție”, sunt temele pe care se axează şcoala Nataliei Morari va pune în cadrul şcolii Vox Academy.

„Oameni care nu se tem să meargă împotriva turmei”

Deşi sunt invitaţi toţi doritorii şi trebuie să achite o taxă de participare de 4000 de lei (200 euro), nu toţi au şansa să audieze cursurile Vox Academy. Cei care aplică vor fi supuşi unui test special, elaborat de o echipă de psihologi şi mentori, selectată de Natalia Morari.

„Nu este un examen, ci o etapă prin care evaluăm modul în care gândești, ce te motivează și dacă VOX Academy este potrivită pentru parcursul tău”, scrie pe pagina Vox Academy.

Ulterior, beneficiarii vor fi selectaţi în baza rezltatelor testării.

„Societatea are nevoie de oameni care nu se tem să meargă împotriva turmei”, explică Natalia Morari într-o înregistrare video.

MENTORII MOLDOVENI, „ALEŞI PE SPRÂNCEANĂ”

Natalia Morari a format pentru şcoala sa de „gândire critică” o echipă de mentori moldoveni, care l-a anumite etape s-au remarcat prin poziţia lor anti-românească.

Propagandistul pro-rus, care vinde arme

Cel mai specific din ei este Valeriu Ostalep, vice-ministru de Externe în perioada guvernării comuniste a lui Vladimir Voronin. Acum om de afaceri. Este deseori invitat în calitate de expert la televiziunile cu cu politică editorială pro-rusă.

Discursul lui Ostalep seamănă izbitor cu falsurile vociferate de propagandista Kremlinului, Maria Zaharova:Occidentul transformă această țară în robul său necuvântător. Actuala sa conducere promovează o politică de represiuni interne, repetând experiența Ucrainei și Țărilor Baltice, direcționată spre transformarea republicii într-un apendice ilegal al Uniunii Europene și NATO”.

Deasemenea, Ostalep promovează un puternic discurs anti-românesc.

În societatea moldovenească există îngrijorări și temeri cu privire la România din cauza memoriei istorice neplăcute, a impunerii cetățenilor Moldovei a denumirii limbii și a studierii nefirești a istoriei românești, precum și din cauza viziunilor și aspirațiilor expansioniste ale conducerii țării vecine”, susţine Ostalep.

Fostul diplomatmai susţine că Valeriu că securiștii români ar fi trebuit să informeze conducerea lor că, în ciuda discuțiilor îndelungate despre un parteneriat strategic, în societatea moldovenească există încă îngrijorări serioase față de România, pentru a înțelege cu ce greșesc în Republica Moldova și de ce românii sunt percepuți astfel.

Cu Natalia Morari fostul diplomat are o relaţie mai veche. El este deseori invitatul emisiunii Morari.live. Precum şi a emisiunilor online ale lui Gheorghe Gonţa, principalul aliat al Nataliei Morari.

În mai 2024, el a participat, la invitația Nataliei Morari, la o întâlnire cu mai mulți lideri ai unor partide de opoziție, inclusiv cele pro-Kremlin. Scopul declarat al întrevederii era identificarea unui candidat unic pentru prezidențiale.

Jurnaliştii de la portalul anticorupţie.md au relatat într-o anchetă despre afacerile cu arme ale lui Valeriu Ostalep.

Ostalep acuză Guvernul de la Chișinău, la fel ca propagandista Moscovei, Maria Zaharova, de „subordonare oarbă față de curatorii occidentali și de înarmare excesivă”, iar, pe de altă parte, firma sa de armament, vinde arme instituțiilor de forță ale Republicii Moldova”, se menţionează în investigaţia jurnalistică.

Potrivit anchetei, în 2021, Poliția de Frontieră Română l-a prins în flagrant pe Ion Ostalep, fratele lui Ion Ostalep, în timp ce încerca să transporte ilegal aproape 50.000 de cartușe din Cehia prin punctul de trecere Albița-Leușeni, cu un vehicul înmatriculat în România. Omul de afaceri a declarat vameșilor români că nu știa că are nevoie de un aviz din partea autorităților române pentru transportarea munițiilor pe teritoriul statului vecin.

„Cel mai bun jurnalist din Moldova”

Gheorghe Gonţa pare să fie la moment mâna dreaptă a Nataliei Morari, care îl apreciază ca „cel mai bun jurnalist din Moldova”.

A fost autorul și moderatorul talk-show-ului social-politic „Puterea a Patra”. Din 2025, dezvoltă proiecul „Gonța Media”.La care sunt invitaţi prenponderent politicieni din opoziţie şi experţi care critică guvernarea.

În martie, jurnalistul Gheorghe Gonța a fost amendat de Poliție cu 9000 de lei, după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au depus plângeri pentru defăimare. Potrivit lui Gonța, funcţionarii at fi fost deranjaţi de întrebările pecare le-a adresat.

În septembrie 2025, Gonţa a prezentat „argumente” într-o emisiune moderată de Natalia Morari despre implicarea Maiei Sandu într-o schemă de finanţare a Rusiei.

Cine sunt, de fapt, cei mai mari pro-ruși din Moldova? Nu cumva chiar cei care se declară cei mai mari pro-europeni? Maia Sandu și PAS au ajuns să repete schemele de corupție pe care le reproșau altora și cum astăzi Europa, prin mâinile lor, finanțează și Ucraina, și… Rusia”, a menţionat Gonţa în emisiune.

Gheorghe Gonţa a recunoscut că primeşte bani de la politicieni. „Eu din salariul de la Usatîi îmi cumpăr ce vreau și îmi pun pe masă ce vreau. Apropo, chiar zilele trecute am mai avut oferte din parte unor politicieni, de la doi, la fel cu contract, tot frumos”, a declarat anterior jurnalistul.

Ramura executivă

Anterior, Gonţa a fost bănuit într-un dosar de corupţie că ar fi cerut bani de la un politician ca să-şi procure locuinţă.

Mentorul de limbă rusă

Beneficiarii Vox Academy, pe lângă română, mai trebuie să cunoască şi limba rusă. Pentru că unul din mentori este vorbitor de limbă rusă. Este vorba despre jurnalista Iulia Fiodorova. Aceasta a activat la Exclusiv TV, unde a moderat emisiuni social-politice în limba rusă.

Amintim că Exclusiv TV este un post de televiziune care aparține companiei „Exclusiv Media” SRL, deținută și administrată de soția socialistului Corneliu Furculiță, Ludmila Furculiță.

Fiodorova a motivat că părăseşte televiziunea prin faptul că „televiziunea de astăzi a devenit un loc în care libertatea cuvântului este sufocată”, adăugând că instituția audiovizuală impune „reguli absurde”.

Din iulie 2025, face parte din echipa Mlive a Nataliei Morari, contribuind la realizarea conținutului în limba rusă și moderând propria emisiune, „Фёдорова Time”.

Verişoara Nataliei Morari şi fosta soţie a lui Iurie Roşca

Cristina Guțu este verişoara Nataliei Morari și şi fostă cofondatoare a Asociației Media Alternativa, care deţine postul de televiziune TV 8.

Aceasta a apărat-o pe Natalia atunci când a fost descoperit secretul că Platon este tatăl fiului ei. Ea a afirmat că a fost categoric împotriva excluderii Nataliei din calitate de membru al asociației și că asupra prezentatoarei a fost o presiune cu adevărat dură și inumană.

„Dragi colegi, am câteva lucruri de declarat. Fiind membră a Asociației Obștești “Media Alternativă”, am fost uimită de apariția la 18.10.2021 pe site-ul tv8 a declarației, din numele membrilor Asociației, cu privire la calificarea drept false a acuzațiilor aduse de Natalia Morari.

De ce uimită, pentru că în calitate de membră a Asociației Obștești “Media Alternativă” eu NU susțin Declarația din 18.10.2021, publicată pe site-ul tv8, și confirm că asupra Nataliei Morari au fost efectuate presiuni psihologice în vederea încetării de către aceasta a calității sale de membră a Asociației”, declara în 2021 Cristina Guţu.

Ca şi Natalia Morari, jurnalista Cristina Guțu la fel a acționat TV8 în judecată. Fiind demisă.

Verişoara Nataliei Morari a fost căsătorită cu fostul lider al PPCD Iurie Roşca, fostul unionist care şi-a trădat electoratul, trecând în 2005 în tabăra lui Vladimir Voronin şi ajungând unul din promotorii teoriei putinistului Pavel Dughin.

Anti-românul şcolit la Iaşi

Sergiu Badan este prezentat ca expert în securitate digitală și activist civic. Şi ca absolvent al facultăţii de filozofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

ZdG scrie că Sergiu Badan acumulează sute de mii de afișări la videoclipurile publicate pe rețelele de socializare. În care promovează narațiunile false ale propagandei ruse, mesaje anti-UE și anti-guvernamentale: de la acuzații absurde de „nazism” și așa-zisa lipsă de legitimitate a președintei Maia Sandu, până la teorii conspiraționiste despre războiul din Ucraina. La baza mesajelor sale propagandistice stă falsa teorie sovietică a moldovenismului.

El este la fel de activ pe YouTube și pe Telegram. Are și un cont pe Instagram. Pe toate aceste platforme, Badan publică același conținut, manipulând opinia publică prin narațiuni care se aliniază propagandei Kremlinului.

În special este activ pe pagina „Observatorul” de pe Telegram, care o promovează activ pe victoria Furtună, preşedintele partidului „Moldova mare”, afiliat lui Ilan Şor.

În videourile sale, Sergiu Badan declară că vorbește limba „moldovenească”. Termen pe care îl consideră definitoriu pentru identitatea națională „distinctă” a Republicii Moldova, în opoziție cu ideea Unirii cu România.

Cariera controversată a Nataliei Morari

Natalia Morari este o jurnalistă din Republica Moldova, cunoscută pentru moderarea emisiunilor de analiză politică. Dar şi pentru unele acţiuni care ridică semne de întrebare. A absolvit Liceul Teoretic „Gaudeamus” din Chișinău, ulterior continuându-și studiile la Universitatea de Stat „Mihail Lomonosov” din Moscova.

Revine în Republica Moldova cu câteva luni înainte de răscoala anticomunistă a tinerilor din aprilie 2009 şi face declaraţii precum că a fost expulzată din Rusia după ce a publicat o investigaţie critică despre schemele elitelor de la Kremlin. Anchetă despre care spun că nu au văzut-o chiar şi cei mai versaţi jurnalişti moldoveni.

Veaceslav Platon si Natalia Morari. Sursa foto: arhiva EvZ

În aprilie 2009, Natalia Morari apare ca un lider al tinerilor, pe care îi îndeamnă de la tribună la proteste. Ulterior, se adevereşte că Natalia a colaborat la organizarea revoltelor cu Eduard Baghirov, scriitor şi formator de opinie din Rusia. Care ar fi acţionat la comanda FSB. Tot ea l-ar fi ascuns şi l-ar fi ajutat pe Baghirov, care se afla în arest la domiciliu find învinuit de organizarea destabilizărilor din aprilie 2009, să părăsească Republica Moldova.

Atunci în spaţiul public apare pentru prima dată versiunea că Natalia Morari ar fi agent FSB, iar răscoala ar fi fost organizată de serviciile secrete de la Moscova pentru a-l pedepsi pe preşedintele Vladimir Voronin pentru că a refuzat Planul Kozak de federalizare a Republicii Moldova.

Natalia se angajează pe post de moderator la postul lui Lucinschi. Iar după ce acesta ajunge să fie cercetat penal în frauda bancară, jurnalista devine o aprigă luptătoare cu regimul lui Vladimir Plahotniuc. Care, la fel nu era agreat de Moscova.

Idila cu Lucinschi durează până acestuia i se termină banii. Iar în 2017, Natalia lansează postul de televiziune TV8, pe bani europeni.

Apropiată de propaganda rusofilă, în ciuda faptului că ar fi indezirabilă la Kremlin, fosta jurnalistă are de mai multă vreme o relație cu Veaceslav Platon. Om de afaceri controversat.

Cei doi au un copil și se spune că în spatele întregii cariere politice a Nataliei se află partenerul ei.

Sursa: EVZ.RO