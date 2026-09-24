Renato Usatîi propune construcția de drone în R. Moldova pentru protejarea spațiului aerian

Republica Moldova ar trebui să analizeze posibilitatea producerii propriilor drone destinate monitorizării și protejării spațiului aerian. Propunerea vine din partea liderului Partidului Nostru, deputatul Renato Usatîi, care susține că astfel de capacități sunt dezvoltate în prezent de tot mai multe state.

Usatîi a declarat că urmează să efectueze mai multe deplasări în străinătate, inclusiv la București, Viena și Strasbourg, unde intenționează să discute mai multe subiecte. În acest context, politicianul a anunțat că a convenit și asupra unei întâlniri informale cu specialiști din domeniul dronelor.

„Am convenit o întâlnire neoficială cu mai mulți specialiști din acest domeniu, unii care produc drone pentru protecție”, a declarat Renato Usatîi.

Liderul Partidului Nostru susține că R. Moldova nu ar avea nevoie de drone destinate atacurilor, ci de aparate care să contribuie la consolidarea capacităților de protecție.

„Există drone pentru atac, există „spy drones”. Noi nu avem nevoie de „spy drones” pentru atacuri”, a spus Usatîi.

Potrivit politicianului, producția unor astfel de aparate nu ar necesita neapărat o infrastructură industrială de mari dimensiuni. În schimb, aceasta ar trebui să fie însoțită de pregătirea specialiștilor capabili să le opereze.

„Este nevoie, credeți-mă, de un hangar și, alături, trebuie imediat să ai și școală de operatori”, a afirmat Usatîi.

El susține că pregătirea operatorilor este la fel de importantă precum achiziționarea sau producerea dronelor, întrucât echipamentele nu pot fi utilizate eficient fără personal instruit.

Usatîi a mai afirmat că atât statele cu economii puternice, cât și cele cu posibilități financiare mai reduse sunt preocupate de dezvoltarea capacităților proprii în domeniul dronelor. În opinia sa, și Republica Moldova ar trebui să examineze o asemenea opțiune pentru protejarea spațiului aerian.

Declarația vine după ce Ministerul Apărării a anunțat, în dimineața zilei de 24 septembrie, patru situații de încălcare neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către aparate de zbor.

Ulterior, Poliția a comunicat că două explozii au fost auzite în raioanele Șoldănești și Florești.

Una dintre explozii a fost localizată pe un câmp din apropierea unei ferme din zona localității Cernița, raionul Florești.

Potrivit informațiilor preliminare, în urma incidentului nu au fost raportate victime.

Autoritățile efectuează verificări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentelor.