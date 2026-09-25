Zelenski admite că a făcut greșeli în timpul războiului: Uneori nu vrei, dar trebuie

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, recunoaște că a făcut numeroase greșeli în anii de război, explicând că este pus aproape zilnic în situația de a lua decizii dificile și de a gestiona sute de negocieri. Liderul de la Kiev nu a precizat însă ce hotărâri consideră că au fost greșite.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat redactorului-șef al The Wall Street Journal, Emma Tucker.

Întrebat cum reușește să gestioneze stresul acumulat după mai mulți ani de război, Zelenski a răspuns: „Nu știu. Nu sunt sigur că, de fapt, reușesc să-l gestionez”.

Președintele ucrainean a spus că încearcă să își îndeplinească responsabilitățile astfel încât, după încheierea războiului și a mandatului său, să poată rămâne în Ucraina și să meargă pe străzile țării fără teamă.

„În timpul războiului faci foarte multe greșeli”

Zelenski a recunoscut că, în perioada războiului, a luat și decizii pe care le consideră greșite.

„Bineînțeles că fac greșeli. În timpul războiului faci foarte multe greșeli. De ce? Pentru că trebuie să… Cum spune președintele Trump? Make a deal? Trebuie să închei sute de acorduri în fiecare zi”, a declarat liderul ucrainean.

El a explicat că multe dintre hotărârile pe care trebuie să le ia sunt dificile și vizează subiecte sensibile.

„Uneori știi că nici măcar nu vrei să faci acel lucru, dar trebuie”, a adăugat Zelenski.

Președintele Ucrainei nu a oferit exemple concrete ale deciziilor pe care le consideră greșeli.

Zelenski: „Totul se învârte în jurul oamenilor”

Liderul ucrainean a spus că activitatea sa este legată, în cele din urmă, de responsabilitatea pe care o are față de populație și față de țară.

„Totul se învârte în jurul oamenilor. Oamenii îți dau energia de a trăi. Iar oamenii pe care îi urăști îți consumă toată energia”, a afirmat acesta.

Declarațiile au fost făcute la scurt timp după întâlnirea dintre Vladimir Zelenski și președintele american Donald Trump, desfășurată pe 22 septembrie, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.