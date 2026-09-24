Presa: Cele două persoane găsite decedate la Rezina ar fi mamă și fiică

Noi detalii despre cazul celor două femei găsite în stare de putrefacție, acum câteva zile, într-un lan de porumb din proximitatea localității Pereni din raionul Rezina. PulsMedia.MD scrie că individul suspectat și reținut pentru omor ar fi violat-o pe una dintre victime acum câteva luni, iar pe alta ar fi bătut-o.

Sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei, care au solicitat să le fie păstrat anonimatul, menționează că victimele ar fi două femei, mamă și fiică, în vârstă de 56 de ani și, respectiv, 24 de ani.

La data de 6 iulie curent, femeia de 56 de ani s-ar fi adresat la IP Rezina, ca să ceară tragerea la răspundere a individului care cu două zile înainte de asta i-ar fi violat fiica, dar și ar fi agresat-o pe petiționară.

Femeia le-ar fi declarat oamenilor legii că, în ziua cu pricina, ar fi mers la individ pentru a împrumuta bani. În curtea acestuia ar fi intrat fiica sa, iar ea ar fi rămas la poartă.

Văzând că fiica sa nu se întoarce, femeia ar fi mers în curte după ea, unde ar fi văzut că individul întreține un raport sexual cu aceasta. Femeia ar fi încercat să-și scoată fiica din mâinile individului, însă dânsul i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un furtun peste diferite părți ale corpului.

Sursele PulsMedia.MD mai menționează că, deși pe caz a fost pornită o cauză penală în baza articolul 171 alin. 1 din Codul penal (Articolul 171. Violul, adică actul sexual neconsimțit, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani), organele de drept au decis ca individul să fie cercetat în stare de libertate.

Amintim că cadavrele celor două persoane au fost depistate într-un lan de porumb, pe 19 septembrie. Poliția l-a reținut pe bărbatul de 51 de ani, care, ulterior, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Totodată, Poliția precizează că acesta este vizat și într-un alt dosar penal aflat pe rolul instanței.