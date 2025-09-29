Putin a ordonat recrutarea a 135.000 de cetățeni pentru serviciul militar

Vladimir Putin, a semnat un decret prin care dispune recrutarea a 135.000 de cetățeni pentru armata rusă. Noua campanie de înrolare este anunțată în contextul prelungirii conflictului din Ucraina și al presiunilor crescute asupra resurselor militare ale Moscovei.

Decretul stabilește clar criteriile de eligibilitate, durata serviciului militar și modul în care vor fi convocați recruții. Autoritățile au început deja pregătirile pentru desfășurarea campaniei de recrutare, cu citații trimise către persoanele vizate.

Potrivit oficialilor ruși, măsura face parte din rotația obișnuită a contingentului militar. Totuși, analiștii internaționali subliniază că amploarea recrutării reflectă nevoia urgentă a Kremlinului de a menține capacitatea de luptă și de a acoperi pierderile semnificative suferite pe front.

Mobilizarea va avea un impact direct asupra societății ruse, întrucât mii de familii vor fi afectate de plecarea membrilor activi la armată. De asemenea, experții atrag atenția că presiunea pusă asupra forței de muncă ar putea afecta și economia, deja slăbită de sancțiunile occidentale.

Criticii consideră că măsura confirmă lipsa de personal suficient în rândul armatei și o dependență tot mai mare de recrutările forțate. În același timp, susținătorii Kremlinului o văd ca pe o decizie „patriotică și necesară” pentru apărarea intereselor naționale.

Decretul semnat de Putin consolidează tendința ultimelor luni, în care Rusia a intensificat eforturile de mobilizare militară, în paralel cu investiții în industria de apărare și modernizarea arsenalului